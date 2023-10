Après deux matchs à domicile, Victor Wembanyama a découvert ce soir le concept de déplacement en NBA. Du côté de Los Angeles pour affronter les Clippers, les Spurs ont pris une méchante branlée. Le géant Français a connu une soirée plutôt compliquée, avec seulement 11 points et 5 rebonds.

Deux matchs face aux deux équipes Texanes, à la maison : un contexte très favorable pour commencer une saison rookie en NBA, et des lignes statistiques encourageantes. Les premiers pas de Victor Wembanyama aux États-Unis ont été relativement bons, et la prochaine étape était donc le déplacement. Un déplacement compliqué sur le papier pour les Spurs. Les Clippers – au complet, on s’entend – ont une équipe redoutable, taillée pour jouer le titre. Des éléments forts sur chaque poste, de quoi donner pas mal de difficulté à une équipe de San Antonio encore en phase de formation.

Voilà pour le contexte très généralisé. Maintenant, passons au match et n’ayons pas peur des mots : les Spurs ont mangé une belle branlée. Trop efficaces, trop en place, trop forts… les Clippers n’ont pas forcé leur talent pour dégommer des Spurs qui n’ont pas eu autant de libertés que lors des deux premiers matchs. Le premier à en faire les frais ? Victor Wembanyama, qui a pourtant pu mesurer toute la hype que son nom provoque même loin du Texas. Bien défendu, le Français peine a trouver le cercle et sa première mi-temps est marquée par l’imprécision. Il rentre au vestiaire avec 4 petits points inscrits seulement et un tir contré par Nicolas Batum, son compatriote. Sur le plan collectif, tout est difficile. 19 points d’écart en faveur des locaux à la pause, score qui ne souffre d’aucune contestation.

En deuxième mi-temps, on note quand même du mieux : l’écart est fait, les Clippers lâchent un peu la bride et font participer plus intensivement leurs joueurs de rotation. Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook, Ivica Zubac et Robert Covington ont fait leur job et assuré la victore, repos mérité. Le rythme baisse, Wemby jouit d’un peu plus de liberté et en profite pour trouver le cercle et récupérer des lancers-francs. Les Spurs ont eu beaucoup de mal à servir leur rookie dans la peinture, et ont majoritairement navigué au large pour trouver des tirs extérieurs. Allez, il y a quand même quelques highlights pour notre Frenchie !

Un peu d’analyse ? La raquette très solide physiquement des Clippers a mis un bazar considérable dans le plan de jeu des Spurs. Début de saison, rien d’inquiétant sur le plan collectif comme individuel pour Wembanyama, qui doit toutefois s’habituer à jouer contre des colosses bien plus costauds que lui dans la peinture. Lorsque cette présence intérieure dissuasive est doublée d’une grosse mobilité défensive sur l’aile, les choses deviennent très compliquées et on regrette quand même que Gregg Popovich n’ait pas insisté pour que Wemby soit plus servi au poste sur certaines positions préférentielles… ne serait-ce que pour le faire travailler. Au final, ça donne une déculottée de 40 points (123-83) et une nouvelle phase d’apprentissage pour Wemby, celles des blow-outs bien cradingues. Prochain match à Phoenix, dans la nuit de mardi à mercredi (3h) et en antenne nationale. De quoi booster le jeune crack !