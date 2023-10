Au bout de la soirée californienne, les Kings sont venus à bout des Lakers dans un match intense marqué par la performance de De’Aaron Fox. Le meneur de Sacramento a inscrit 37 points et s’est blessé à la cheville… mais est revenu sur le terrain pour continuer à jouer ! Pour les Lakers, la défaite peut être frustrante mais le Renard et ses acolytes étaient trop forts.

Quel match ! Voilà pourquoi on se lève la nuit, pourquoi on accepte les cernes et les doux rêves d’oreiller confortable à l’heure de retourner au boulot. Parce que des rencontres comme celles-ci ont lieu en NBA. Les Kings recevaient les Lakers, rencontre toujours spéciale entre les deux équipes qui ont un historique relationnel particulier. Ce qu’on peut dire de cette régalade ? Que De’Aaron Fox est un monstre. Le meneur des Kings a déroulé toute la soirée pour maintenir les Kings en vie face à des Lakers pourtant tranchants. Anthony Davis a planté 30 pions, Taurean Prince s’est révélé très efficace avec 20 points. LeBron James aura été déterminant pour emmener son équipe en prolongation alors que le match semblait avoir basculé. Un tir pour égaliser planté dans les derniers instants par le King, mais ce n’est pas assez pour rendre heureuse le 20e anniversaire de son arrivée en NBA.

WHAT A BUCKET BY LEBRON TO SEND THE GAME INTO OVERTIME

Nous l’avons dit, cette soirée a eu un héros. De’Aaron Fox. 37 points, infernal offensivement et indéfendable pour les Lakers. Pourtant, tout semblait avoir basculé dans le quatrième quart quand la star des Kings loupait sa réception après une tentative de lay up. Atterrissage sur le pied de Gabe Vincent, cheville qui part salement et direction le vestiaire. Salle silencieuse, qui semblait alors avoir accepté la fatalité. Oui mais ces Kings ont une âme, une âme diablement solide. De’Aaron Fox est revenu sur le terrain, messieurs dames. Et la première chose qu’il a fait, c’est planter un énorme tir à 3-points sur la tronche d’Anthony Davis pour ramener son équipe à un point et redonner espoir à un Golden 1 Center qui ne demandait que ça pour exploser.

On n’a pas encore parlé de Malik Monk, qui a pris la suite de son meneur pour inscrire les triples flèches importantes en prolongation. D’Angelo Russell répond une fois, mais les Purple and Gold accusent le coup.

MALIK TAKEOVER

Kevin Huerter viendra mettre le couvercle d’un nouveau tir du parking. Le laser s’est allumé à Sacramento, de la main du divin rouquin local, après un succès prestigieux et toujours appréciable contre les Lakers. Victoire 132-127 sublime pour les Rois, frustrante pour les Angelinos… qui n’auront pas le luxe d’y repenser, car ils enchaînent dès demain à Los Angeles face au Magic.

