Le résumé de la nuit en NBA : lourde défaite pour Victor Wembanyama et les Spurs face aux Clippers…

Et c’est reparti pour une semaine ! Quoi de mieux que de commencer par le résumé de la nuit en NBA, avec les Spurs et Victor Wembanyama en difficulté face aux Clippers… mais aussi Joel Embiid en mode rouleau-compresseur et les Kings très clutchs face aux Lakers. Allez, go !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Nuggets ont fumé proprement le Thunder à Oklahoma City. Sale soirée pour Shai Gilgeous-Alexander, qui n’inscrit que 7 points à 2/16 au tir. Nikola Jokic a lui cartonné avec 28 points, 14 rebonds et 5 passes.

Les Bucks ont fêté Halloween en avance, soirée à thème horreur face aux Hawks. Damian Lillard invisible, Giannis Antetokounmpo trop court pour rattraper les manques… et une belle déculottée infligée par Atlanta.

Première en tant que remplaçant réussie pour Chris Paul, puisque les Warriors se sont imposés à Houston grâce à un Stephen Curry très clutch.

Joel Embiid a mangé les Blazers tout cru.

Soirée cauchemar pour les Spurs, soirée difficile pour Victor Wembanyama face aux Clippers. Jouer un favori au titre chez lui et surtout au complet, trop dur.

Match de malade à Sacramento entre Kings et Lakers. De’Aaron Fox (37 points) est un héros !

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama face aux Clippers : 11 points, 5 rebonds, 2 passes, 1 contre, 1 interception en 26 minutes.

Nicolas Batum face aux Spurs : 0 point, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception en 15 minutes.

Ousmane Dieng face aux Nuggets : 5 points, 5 rebonds, 1 passe en 19 minutes

Olivier Sarr : 6 minutes

Rayan Rupert face aux Sixers : 5 minutes.

Le highlight de la nuit

Crossover

Pump Fake

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

Le Top 10 de la nuit

Les classements

Le programme de ce soir