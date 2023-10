Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour la première édition de cette rubrique ? Zoom sur les grands débuts en NBA de l’Alien des Spurs, mais pas que !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Une première semaine haute en couleurs, riche en émotions. Un premier match face à Dallas sous les signe des fautes malgré une fin de match énorme de Wemby, un deuxième incroyable face aux Rockets avec quelques highlights monstrueux et une première victoire fêtée comme un titre, et un troisième complètement loupé collectivement contre les Clippers avec une belle branlée en prime. La saison rookie de Victor Wembanyama sera longue, le géant connaitra des soirées difficiles, des semaines difficiles peut-être, mais ce qu’on a vu sur cette première semaine… maman, c’est beau.

Spurs vs Mavericks : 15 points à 6/9 au tir dont 3/5 du parking et 0/1 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre en 23 minutes

Spurs vs Rockets : 21 points à 7/19 au tir dont 0/6 du parking et 7/8 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe, 3 steals et 3 contres en 31 minutes

Spurs @ Clippers : 11 points à 4/10 au tir dont 0/2 du parking et 3/6 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 26 minutes

19 ans, premier match NBA, 1st pick de la Draft… C’est OUF !

Les débuts de @Wemby cette saison 🎦

15 PTS

5 REB

2 STL / 1 BLK

6-9 FG

9 de ses 15 points inscrits dans les 7 dernières minutes #PorVida pic.twitter.com/JvhMbD1NSt

GOOD MORNIIIIIIN’ 🇫🇷@Wemby & les @Spurs décrochent leur première victoire de la saison

21 PTS

12 REB

2 STL

3 BLK#PorVida pic.twitter.com/WiqqH2LvIS

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Un peu de scoring, beaucoup de rebonds, peu de tirs loupés et pas mal de contres. Une victoire et une défaite, pas de stepback à 3-points. Rudy Gobert a fait du Rudy Gobert pour sa première semaine de la saison, et individuellement c’est plutôt un compliment. Puis les Wolves ont battu Jimmy Butler (en civil sur le banc), alors les Wolves sont contents.

Wolves @ Raptors : 15 points à 6/12 au tir et 3/5 aux lancers, 13 rebonds, 1 passe, 2 steals et 4 contres en 32 minutes

Wolves vs Heat : 14 points à 7/9 au tir, 14 rebonds, 1 passe et 1 steal en 31 minutes

RUDY. GOBERT. 🇫🇷

15 points

13 rebonds

1 REB / 2 STL / 4 BLK

Les Wolves s’inclinent 94-97 à Toronto pic.twitter.com/OE77OXikiL

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Un premier match assez tranquille au vu de la raclée des Clippers face aux Blazers, puis Nico a haussé le rythme face au Jazz et même contre les Spurs, malgré ce que les stats indiquent. De la bonne défense, avec notamment une interception en haute altitude sur Victor Wembanyama, et donc une première semaine globalement réussie pour Nico Batum et des Clippers au complet donc… plus que jamais candidats au titre.

Clippers vs Blazers : 0 point, 3 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 9 minutes

Clippers @ Jazz : 8 points à 3/4 au tir dont 2/3 du parking, 2 rebonds, 3 passes, 1 steal et 3 contres en 30 minutes

Clippers vs Spurs : 0 point à 0/4 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 15 minutes

that's why Batum's in.

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Il a la confiance de Monty Williams, il est le titulaire à la mène des Pistons, aux côtés de Cade Cunningham. Le point positif ? Superbe début de saison des Pistons, avec deux victoires et une défaite d’un rien face au Heat. Le point négatif ? Killian n’est pas vraiment celui par qui le soleil arrive, et ses pourcentages, son apport offensif et même – c’est plus embêtant – défensif ne sont pas folichons. Allez Kiki, t’es dans un projet stylé, avec un coach qui connait le basket et qui a un cœur gros comme ça, alors fais pas le con et sors nous deux trois masterpieces la semaine prochaine, cordialement.

Pistons @ Heat : 10 points à 4/12 au tir dont 0/6 du parking et 2/3 aux lancers, 1 rebond, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 31 minutes

Pistons @ Hornets : 6 points à 2/10 au tir dont 1/3 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 29 minutes

Pistons vs Bulls : 6 points à 2/5 au tir dont 2/3 du parking, 1 rebond, 4 passes et 1 steal en 23 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Son premier match en NBA ? Un All-Star Game perdu face aux Pacers, mais trois contres assez virils pour se présenter à la NBA et un shoot à 3-points chanceux à mettre à son actif. Plus compliqué deux jours plus tard face aux Grizzlies, mais Bilal devra être patient et le développement viendra de lui-même. Wes Unseld Jr. et les Wizards n’ont qu’à jouer le jeu et le laisser voler au maximum, et tout se passera bien.

Wizards @ Pacers : 3 points à 1/3 au tir dont 1/1 du parking, 4 rebonds, 3 passes et 3 contres en 23 minutes

Wizards vs Grizzlies : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond et 1 contre en 14 minutes

Bilal Coulibaly et ses 3 supers contres vous souhaitent une excellente journée ! 🇫🇷😌

By @Tom_Cprt

[📺LIVE] 🏀 #NBA Sunday Night Live

[📺LIVE] 🏀 #NBA Sunday Night Live

🎙️ Bilal Coulibaly, le nouveau Frenchie en NBA, en direct de Washington : "C'est un rêve de gamin, de l'avoir réalisé c'est quelque chose"

# Evan Fournier (New York Knicks)

Rien à signaler si ce n’est que c’est officiel : Tom Thibodeau ne veut vraiment plus de lui. Par contre, les 13,7 points à 27% au tir de Julius Randle, personne n’en parle.

Knicks vs Celtics : DNP

Knicks @ Hawks : DNP

Knicks @ Pelicans : DNP

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ousmane est intégré à la rotation du Thunder, très bonne chose, et son premier match a laissé entrevoir une belle suite. On passe outre le blow-out face aux Nuggets où aucun extérieur d’OKC n’a pu se mettre en rythme, mais sur l’ensemble de la semaine OD se met en route tranquillement et ça promet une belle saison

Thunder @ Bulls : 9 points à 3/5 du parking et 2 rebonds en 14 minutes

Thunder @ Cavs : 0 point à 0/2 du parking, 1 rebond et 2 passes en 11 minutes

Thunder vs Nuggets : 5 points à 2/8 au tir dont 0/5 du parking et 1/1 aux lancers, 5 rebonds et 1 passe en 19 minutes

⚡️ Ousmane Dieng : 9 PTS, 2 REB

⚡️ Olivier Sarr : 4 PTS, 4 REB

Le @OKCThunder et ses deux frenchies l’emportent 124-104 #ThunderUp pic.twitter.com/pegqTibb7j

# Rayan Rupert (Portland Trailblazers)

Pas eu l’occasion de le voir jouer plus que ça. Présente la particularité d’être tombé non pas dans une franchise ne reconstruction mais dans l’équipe la plus bordélique de NBA de ces dix dernières années. Et les Kings existent.

Blazers @ Clippers : 2 minutes dans le garbage

Blazers vs Magic : DNP

Blazers @ Sixers : 0/1 du parking en 5 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Toujours blessé au tibia, encore quelques semaines de patience.

Hornets vs Hawks : DNP

Hornets vs Pistons : DNP

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Gregg Popovich l’avait annoncé, on va surtout attendre le début de la saison de G League pour Sidy.

Spurs vs Mavericks : DNP – pas sur la feuille

Spurs vs Rockets : DNP, pas sur la feuille

Spurs @ Clippers : DNP, pas sur la feuille

# Theo Maledon (Charlotte Hornets)

Il a pris avec plaisir la place de back-up n°1 sur les lignes arrière, et il s’en est pas mal accommodé, notamment lors du premier match, une victoire face aux Hawks. Les raisons de sourire sont rares à Charlotte alors on prend.

Hornets vs Hawks : 4 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds et 4 passes en 16 minutes

Hornets vs Pistons : 6 points à 1/2 au tir et 4/5 aux lancers, 2 rebonds et 2 steals en 14 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Bout de banc pour Moussa, qui aura lui aussi l’occasion de se montrer à partir du 13 novembre en G League. Mais il est là, avec les “vrais” Clippers, et c’est déjà très bien.

Clippers vs Blazers : 2 points à 1/3 au tir, 1 rebond et 2 steals en 4 minutes

Clippers @ Jazz : DNP

Clippers vs Spurs : 1 rebond et 2 passes en 5 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Rentré à deux reprises, lors du premier match en tant que première rotation de Chet Holmgren, alors dans le deuxième il a laissé Aleksej Pokusevski prendre ce rôle. Lui aussi est dans la rotation, en attendant mieux, et en attendant, aussi, la G League puisque son contrat two-way le lui permet.

Thunder @ Bulls : 4 points à 1/1 au tir et 2/2 aux lancers et 4 rebonds en 11 minutes

Thunder @ Cavs : DNP

Thunder vs Nuggets : 6 minutes de jeu, les commentateurs ont parlé deux fois de son frère

🇫🇷 ⚡️ OOTD

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Les Pistons tournent très bien et Malcolm n’a pas encore eu l’occasion de jouer ses premières minutes en NBA. Monty Williams l’a malgré tout mis sur la feuille à trois reprises, alors on reste patient et on sort le champagne la semaine pro ?

Pistons @ Heat : DNP

Pistons @ Hornets : DNP

Pistons vs Bulls : DNP

Voilà pour cette première semaine de la saison NBA 2023-24, version bleu, blanc et rouge. DE très bonnes choses, on aimerait que ça aille plus vite alors… on se refait un point tous les lundis, histoire de ne rien louper de tout ça ?