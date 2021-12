La semaine des Français en NBA : Rudy Gobert est le plus beau cadeau que la France ait offert aux States (après TP et les Daft Punk)

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Evan Fournier rallume le moteur du camtar, Rudy Gobert ne quitte pas son trône, le Batum Battalion retrouve son idole et Théo Maledon perd du terrain, encore.

# EVAN FOURNIER

Nous avions peur. Nous craignions le pire, que de l’exemple Kemba Walker découlent bien d’autres sentences. Il n’en est pour l’instant rien. Le moins que l’on puisse dire, en cette fin de semaine, c’est qu’Evan Fournier n’a laissé aucune chance à son entraîneur de l’évincer du cinq de départ. Au lendemain d’un mardi bien sombre, fait d’une défaite face aux Warriors, les fans ne furent pas tendres avec le céfran. Taper « Evan Fournier » sur Twitter revenait alors à s’infliger une blessure irréparable au patriotisme le plus intense. Certains demandaient même son remplacement par Miles McBride ou Quentin Grimes, avant de comprendre qu’il ne fallait jamais sous-estimer la force d’un Charentonnais. Parti à la conquête des cœurs new-yorkais, il s’est montré sous son meilleur jour contre Rockets et Celtics : un cumul de 55 points à 21/36 au tir dont 7/16 du parking, 6 rebonds, 6 assists, 2 interceptions et 1 block en 71 minutes. La production est topissime mais les résultats collectifs ne sont toujours pas là, et cette douzième place à l’Est est bien loin de satisfaire les attentes du grand public. L’individu fait mieux, pas le groupe.

Knicks vs Warriors : 2 points à 1/5 au tir dont 0/4 du parking, 1 rebond et 1 contre en 29 minutes

Knicks @ Rockets : 23 points à 8/12 au tir dont 3/6 du parking et 4/7 aux lancers, 1 rebond et 3 assists en 28 minutes

Knicks @ Celtics : 32 points à 13/24 au tir dont 4/10 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 3 assists, 2 interceptions et 1 block en 43 minutes

# RUDY GOBERT

Physiquement, il est plutôt bégé, et même si cette analyse n’a absolument rien à faire dans un travail se voulant journalistique, cela fait écho à sa polyvalence naturelle. Des centimètres, de la dissuasion, des grosses claques sur les non dissuadés, du scoring sans trop plein de tentatives et un rôle félicité par Marcus Morris. C’est bien entendu la première et dernière fois que nous accordons de la crédibilité au propos d’un frère Morris, mais celui-ci touche notre sensibilité tricolore : « Rudy Gobert les protège tous. Aucun de ses coéquipiers n’est vraiment capable de défendre. Ils se tournent vers lui et c’est très dur pour les adversaires. C’est un super joueur qui fait un excellent travail d’anticipation et reste toujours solide ». La balle perdue pour Royce O’Neale et Joe Ingles – tous deux de bons défenseurs – est phénoménale, mais tellement parlante si l’on se fie aux 6 blocks collés par Rudy sur les Wizards. Pour ses adversaires, déborder un défenseur extérieur n’est en réalité que le petit du travail. Face aux Spurs, bien que Lonnie Walker lui ait planté le game winner sur la tête, la défense du Français fut parfaite et le lay-up tellement contesté. Le move offensif est magnifique hein, mais rien à redire non plus sur la défense. Points négatifs de la semaine : une fuite collective de deux revers consécutifs, un 3-points de Montrezl Harrell sur le dessus du crâne et un poster par Bradley Beal.

Jazz @ Clippers : 20 points à 8/10 au tir dont 4/7 aux lancers, 17 rebonds, 3 assists et 2 contres en 31 minutes

Jazz @ Spurs : 16 points à 5/8 au tir et 6/8 aux lancers, 14 rebonds, 2 assists et 2 contres en 29 minutes

Jazz vs Wizards : 11 points à 4/4 au tir et 4/4 aux lancers, 19 rebonds, 1 passe et 6 blocks en 38 minutes

# NICOLAS BATUM

Le Batum Battalion est à la fête, son idole foule à nouveau les parquets. Un comeback plutôt réussi sur le plan individuel avec 12 points alimentés par 4 bombinettes du parking, mais si l’on recule de quelques pas, la vision collective est bien moins clinquante. Les Clippers n’ont effectivement pas bien célébré le retour de l’une de leurs pierres angulaires avec ce vieux revers infligé par le Thunder de Luguentz Dort. On a connu de meilleures soirées pour l’escadron angelinos, pourtant vainqueur de Phoenix en début de semaine. Les blessures et protocoles COVID justifient cependant une partie majeure de la défaite, notamment de par les absences de Paul George, Marcus Morris et Serge Ibaka. Forcément, un cinq de départ Reggie Jackson, Luke Kennard, Terance Mann, Justise Winslow et Ivica Zubac fait instantanément saigner les yeux de fans à qui l’on avait promis une superteam. Alors oui, Nic est enfin là – lui qui n’avait plus autant joué depuis le 20 novembre dernier -, mais les Clippers ont du taf pour redresser ce bilan très moyen de 16 victoires pour 14 revers.

Clippers vs Suns : DNP

Clippers @ Jazz : DNP

Clippers vs Thunder : 12 points à 4/6 du parking, 1 rebond, 2 assists et 2 interceptions en 25 minutes

# FRANK NTILIKINA

Jouer 7 minutes en une semaine, ce qui donne 1 minute par jour, ce qui donne 2,5 secondes par heure. On peut dire ce que l’on veut sur les deux mois de vacances estivaux des professeurs, Franky s’autorise le même emploi du temps pour les fêtes de fin d’année. En espérant qu’il réintègre rapidement la grosse rotation, puisque depuis son retour de blessure début décembre, Ntilikina peine à gagner en crédibilité auprès de Jason Kidd.

Mavericks @ Thunder : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 1 assist en 2 minutes

Mavericks vs Hornets : 1 assist et 1 interception en 3 minutes

Mavericks vs Lakers : 2 points à 1/1 au tir en 2 minutes

# KILLIAN HAYES

C’est rageant. Les semaines passent et le problème de Kiki est toujours le même, à savoir une grosse irrégularité au tir. On ne peut qu’être partagé entre la satisfaction d’une dernière perf à 8 points et 10 assists, et le dédain causé par ce 0/4 depuis les sept mètres. Imaginez l’allure de la feuille de match s’il avait tiré à 50%. Cela lui aurait garanti un double-double dont il est largement capable et qu’il devra, dès la semaine prochaine, régulariser comme une performance lambda largement atteignable avec le temps de jeu qui lui est octroyé. Oui, Dwane Casey fait son boulot, à Killian d’en profiter.

Pistons vs Nets : 6 points à 2/6 au tir dont 1/4 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 interception en 20 minutes

Pistons @ Pacers : 2 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 block en 29 minutes

Pistons vs Rockets : 8 points à 4/11 au tir dont 0/4 du parking, 4 rebonds, 10 passes, 2 interceptions et 1 block en 36 minutes

# THÉO MALEDON

Un petit retour illico presto en G-League afin de compenser le peu de temps de jeu du céfran. Le staff du Thunder a cependant essayé de le remissionner en début de semaine face à Dallas avec treize minutes de terrain, restées vaines. Ça ne va toujours pas fort pour Théo !

Thunder vs Mavericks : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 2 assists et 1 interception en 13 minutes

Thunder vs Pelicans : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 1 minute

Thunder vs Clippers : DNP

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

Laissé libre par Brooklyn cet été, Timothé Luwawu-Cabarrot s’est depuis réinstallé dans un bon roster, aux ambitions plus qu’honnêtes, d’une manière qui force le respect. Ce samedi, il reste sur 33 minutes de mission face aux Nuggets, Nate McMillan semblant raffoler de la défense du tricolore. On attend cependant qu’il passe un cap offensif afin de s’assurer de meilleurs standards que le 6/14 au tir de cette semaine, encrassé par un moyen 3/9 à 3-points. Contexte pas anodin, l’on rappelle qu’il est titulaire depuis deux semaines car Bogdan Bogdanovic est blessé à la cheville, et que ce soir, le Serbe est de nouveau « questionable » pour le match face aux Cavs. Il faut donc s’attendre à une conséquente perte de minutes pour TLC, qui arrive dans un moment charnière de sa saison où il va falloir continuer de montrer avec un moindre temps de jeu.

Hawks vs Rockets: 8 points à 2/5 au tir dont 1/3 du parking et 3/3 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 21 minutes

Hawks @ Magic : 7 points à 3/4 au tir dont 1/2 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 20 minutes

Hawks vs Nuggets : 5 points à 1/5 au tir dont 1/4 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception en 33 minutes

# PETR CORNELIE

Quatre bonnes minutes pour autant de points face aux Wolves, puis une petite apparition en sous-marin à Atlanta. Rien à signaler, si ce n’est que l’on attend toujours ce gros déclic à 8 ou 10 points.

Nuggets vs Wizards : DNP

Nuggets vs Wolves : 4 points à 2/3 au tir dont 0/1 du parking et 1 rebond en 4 minutes

Nuggets @ Hawks : 1 point à 0/1 au tir dont 0/1 du parking et 1/2 aux lancers, puis 1 interception en 3 minutes

# KILLIAN TILLIE

Les minutes sont là pour Killian Tillie : 16 points en 3 rencontres et l’intérêt grandissant de Taylor Jenkins. Attention à éviter ce genre de petit 2/7 au tir lâché face aux Sixers lundi dernier, car même si la défense fut au rendez-vous, impossible de ne pas regretter le match complet qu’aurait pu réaliser l’ancien de Gonzaga s’il avait bien visé. Ça viendra, ce n’est que le début.

Grizzlies vs Sixers : 6 points à 2/7 au tir dont 2/6 du parking, 4 rebonds, 2 assists et 1 block en 18 minutes

Grizzlies @ Blazers : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking et 1 rebond en 7 minutes

Grizzlies @ Kings : 8 points à 3/6 au tir dont 2/4 du parking et 2 interceptions en 13 minutes

# YVES PONS

Pas de G-League et peu de NBA, Yves Pons a profité du blowout infligé à Philly en début de semaine pour claquer son premier tir du parking en NBA. Il est polyvalent, nous le savions, à lui de le faire savoir aux habitants du Tennessee.

Grizzlies vs Sixers : 3 points à 1/2 au tir dont 1/1 du parking et 2 rebonds en 7 minutes

Grizzlies @ Blazers : DNP

Grizzlies @ Kings : Tony Snell en 2 minutes

# JOEL AYAYI

Pas de G-League pour Capital City Go-Go cette semaine, mais ce n’est pas pour autant que Joel Ayayi a eu des minutes avec l’équipe fanion. Même si victoire il y a eu face au Jazz ce samedi, Wash va mal et les matchs voulus disputés de bout en bout ne sont pas le meilleur des contextes pour que Wes Unseld lance le céfran, ancien coéquipier d’un Killian Tillie qui fait davantage son trou à Memphis.

Wizards @ Nuggets : DNP

Wizards @ Kings : DNP

Wizards @ Suns : DNP

Wizards @ Jazz : DNP

Et en G League ça joue aussi…

JOEL AYAYI

Pas de matchs de Capital City Go-Go cette semaine

PETR CORNELIE

Grand Rapids Gold vs Fort Wayne Mad Ants : DNP

Grand Rapids Gold vs Fort Wayne Mad Ants : DNP

JAYLEN HOARD

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : 6 points à 3/5 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds, 2 assists, 1 interception et 1 block en 16 minutes

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : 12 points à 5/7 au tir dont 1/1 du parking, 7 rebonds, 1 assist, 1 interception et 1 block en 13 minutes

THÉO MALEDON

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : 16 points à 6/13 au tir dont 0/4 du parking et 2/3 aux lancers, 14 rebonds, 4 assists et 3 interceptions en 30 minutes

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : DNP

OLIVIER SARR

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : 2 points à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, puis 3 rebonds en 7 minutes

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : 10 points à 4/8 au tir dont 0/1 du parking et 1/1 aux lancers, 8 rebonds et 1 contre en 20 minutes

YVES PONS

Memphis Hustle @ Birmingham Squadron : DNP

Memphis Hustle @ Birmingham Squadron : DNP

AXEL TOUPANE

Santa Cruz Warriors vs Ignite Team : 23 points à 9/16 au tir dont 1/6 du parking et 2/5 aux lancers, 5 rebonds et 2 assists en 35 minutes

