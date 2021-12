Kemba Walker est sorti du placard : une belle perf’ mais une défaite, on peut pas tout avoir dans la vie

Plus de trois semaines après son dernier match, Kemba Walker a fait son retour chez les Knicks. Très bon sur le terrain des Celtics, le meneur peut-il convaincre son coach de lui donner une autre chance ?

En matant le cinq de départ des Knicks la nuit dernière, un nom semblait piquer les yeux : Kemba Walker. Alors qu’on ne l’avait pas vu depuis le 26 novembre et une large défaite contre les Suns, le meneur était en tenue pour le match contre les Celtics. Un choix fort de Thibodeau ? Pas vraiment puisque New York était privée de sept joueurs dont trois meneurs (habituez-vous à des phrases comme celle-ci). Autant dire que ne pas faire jouer Kemba cette nuit aurait été un sacré blasphème, surtout que les Knicks ont dû gérer le match à… huit. Quel bilan alors pour ce retour ? Bah c’était pas mal du tout avec 29 points, 6 rebonds, 5/11 du parking et un seul ballon perdu. Le meneur s’est même mué en leader d’équipe en étant à la base de la révolte newyorkaise au retour des vestiaires, plantant 17 des 41 points de New York (en relai d’un très bon Evan Fournier qui a égalé sa meilleure perf au scoring cette saison). Un bon match qui sera malheureusement insuffisant puisque Boston fera le boulot dans le money time mais un retour en forme qui va peut-être donner des idées à son coach concernant la suite.

On le sait, la rotation réduite faisait que Thibs n’avait pas le choix cette nuit mais le bon match de Kemba prouve que le meneur vaut mieux qu’un rôle de coupeur de citron sur le bout du banc. S’il enchaîne quelques perfs de ce calibre, Thibodeau risque d’avoir quelques maux de tête. On remarque quand même que le joueur et son coach ne semblent quand même pas sur la même longueur d’onde. Petit exemple : Kemba a été expulsé à deux minutes de la fin du money time alors qu’il n’y avait que cinq points d’écart au tableau d’affichage. Le problème, c’est que c’est Thibodeau qui a demandé à Walker de faire volontairement une sixième faute. Un choix surprenant quand on voit la belle soirée du All-Star et une décision qui, selon Stefan Bondy du New York Daily News, n’a pas été très appréciée par le joueur lui-même. Un fait de jeu qui risque de faire grincer des dents chez les fans, d’autant que le joueur avait le meilleur +/- de tout le roster hier soir. Après presque un mois sans jouer, difficile de demander plus à l’ancienne icône de Charlotte.

Kemba Walker a signé son retour cette nuit sur le parquet du TD Garden et le guard en avait encore sous la chaussure malgré un long passage au placard. Simple belle story d’une soirée ou vraie chance de redistribution des cartes ? La réponse reste un mystère mais le joueur a fait ce qu’il fallait pour mettre le doute dans la tête de son coach. Le reste est dans les mains de Thibs.

Source texte : New York Daily News / StatMuse