On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Killian Hayes justement, qui semble beaucoup plus détendu et ça se voit sur le terrain. Pour le reste ? Le mieux reste de lire.

# RUDY GOBERT

Compliqué face aux Warriors et encore plus face aux Wizards, le triple meilleur défenseur de NBA a du mal à améliorer… la défense de sa nouvelle équipe, assez paradoxal. Du mieux face aux Grizzlies collectivement, même si Rudy ne prend qu’un rebond sur ce match, une première pour lui depuis son année sophomore en 2014. Face au Thunder ? Un croche-pattes sur Kenrich Williams et une expulsion, alors disons qu’on est content que la semaine se termine.

Wolves vs Warriors : 9 points à 4/9 au tir et 1/2 aux lancers, 10 rebonds et 1 contre en 30 minutes

Wolves @ Wizards : 19 points à 7/7 au tir et 5/5 aux lancers, 7 rebonds et 1 contre en 29 minutes

Wolves vs Grizzlies : 9 points à 4/5 au tir et 1/2 aux lancers, 1 rebond, 1 steal et 1 contre en 26 minutes

Wolves vs Thunder : 6 points à 3/3 au tir et 0/2 aux lancers, 4 rebonds en 9 minutes

# EVAN FOURNIER

Mais que se passe-t-il avec Evan Fournier ? Le plus logique c’est que le Français ne fait plus partie des plans de Tom Thibodeau. Alors dans ce cas-là merci de faire en sorte de trouver une porte de sortie à Vavane pour qu’il puisse de nouveau faire don de ses shoots du parking à une franchise qui le mérite. Cordialement, la direction.

Knicks vs Grizzlies : DNP

Knicks @ Pistons : DNP

Knicks vs Bucks : DNP

Knicks vs Mavericks : DNP

# NICOLAS BATUM

La régulière de Nico suit son cours et cette semaine il a accueilli un compatriote dans le roster des Clippers (voir plus bas). Rien de bien original si ce n’est qu’il attend toujours de rencontrer ce fameux Kawhi Leonard dont on lui a dit le plus grand bien. Existe-t-il seulement ?

Clippers vs Pacers : 4 points à 2/5 au tirs dont 0/3 du parking, 8 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 24 minutes

Clippers @ Blazers : 3 points à 1/3 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres en 25 minutes

Clippers @ Jazz : 8 points à 2/4 au tir dont 2/3 du parking et 2/3 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 22 minutes

Clippers vs Kings : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking et 3 rebonds en 11 minutes

# FRANK NTILIKINA

La légende dit qu’un Français évolue du côté de Dallas. Ici on ne croit que ce qu’on voit, du coup on a un peu de mal à y croire.

Mavericks @ Bucks : 1 steal en 3 minutes

Mavericks vs Warriors : DNP

Mavericks @ Pistons : DNP

Mavericks @ Knicks : 0 point à 0/2 au tir et 2 rebonds en 6 minutes

# KILLIAN HAYES

Incroyable Kiki cette semaine ! Deux matchs très solides lors desquels on note un sacré déclic niveau confiance, puis cette masterclass face aux Mavs jeudi soir. Un monye time de feu, un season high et les louanges qui tombent de partout, la route est longue mais le gamin a prouvé en quelques matchs qu’il était loin d’être le nullard qu’on voulait bien nous vendre. On enchaine Kiki, t’es un roi.

Pistons vs Cavs : 16 points à 7/13 au tir dont 2/5 du parking, 3 rebonds, 8 passes, 2 steals et 1 contre en 33 minutes

Pistons vs Knicks : 11 points à 5/11 au tir dont 1/4 du parking, 1 rebond, 6 passes et 3 steals en 26 minutes

Pistons vs Mavericks : 22 points à 10/13 au tir dont 2/4 du parking, 4 rebonds et 8 passes en 33 minutes

# OUSMANE DIENG

Il a réapparu dans le roster NBA après avoir envoyé quelques pralines en G League. La saison sera longue là aussi, dans un projet assez flou pour pas mal de jeunes joueurs. Continue à prendre tes tirs OD, c’est tout ce qu’on te demande.

Thunder @ Pelicans : 6 points à 2/4 au tir dont 2/3 du parking, 3 rebonds, 1 steal et 2 contres en 11 minutes

Thunder vs Spurs : 10 points à 5/6 au tir dont 0/1 du parking et 0/2 aux lancers, 7 rebonds et 1 passe en 23 minutes

Thunder @ Wolves : 0 point à 0/1 au tir, 2 rebonds, 1 passe et 2 steals en 11 minutes

# THEO MALEDON

Toujours ce statut étrange pour Théo, qui reste sous contrat two-way mais qui semble être l’une des seules valeurs sûres du roster de Clifford. 39 minutes et une première titularisation à Boston c’est encourageant, on serait Jordan on ferait péter le petit contrat de deux ans à Tété, le seul problème un peu gênant étant… qu’on n’est pas Jordan. Arf.

Hornets @ Celtics : 11 points à 4/13 au tir dont 1/4 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 8 passes et 3 steals en 39 minutes

Hornets vs Wizards : 7 points à 3/6 au tir dont 1/2 du parking, 4 rebonds, 5 passes et 1 steal en 20 minutes

Hornets vs Bucks : 5 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond en 19 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

Cocorico ! Après avoir postérisé du loulou en pré-saison et lâché du très gros double-double pendant trois semaines en G League, Moussa Diabaté a intégré cette semaine le groupe de Tyronn Lue et y a montré de bien belles choses, notamment dans la défaite face au Jazz. Parait même que Kawhi Leonard himself lui avait envoyé un poke. La belle histoire de la semaine à L.A., et vu la configuration de la saison des Clippers (faiblesse au poste 5, blessures…), MD pourrait être le grand gagnant de la loterie.

Clippers vs Pacers : DNP

Clippers @ Blazers : 3 points à 1/1 au tir et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 steal et 1 contre en 12 minutes

Clippers @ Jazz : 11 points à 4/8 au tir et 3/3 aux lancers et 8 rebonds en 16 minutes

Clippers vs Kings : 4 points à 1/1 au tir et 2/2 aux lancers, 5 rebonds en 19 minutes

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats vs Maine Celtics : 13 points à 5/11 au tir dont 3/7 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 17 minutes

Delaware Blue Coats vs Maine Celtics : 5 points à 2/6 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 17 minutes

Delaware Blue Coats vs Raptors 905 : DNP

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm @ Westchester Knicks : DNP

Greensboro Swarm @ Westchester Knicks : DNP

Greensboro Swarm vs Maine Celtics : DNP

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic @ Rio Grande Valley Vipers : 21 points à 8/14 dont 2/5 du parking et 3/3 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 2 steals en 36 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue @ Ontario Clippers : DNP

Oklahoma City Blue @ Ontario Clippers : DNP

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue @ Ontario Clippers : 10 points à 3/6 au tir dont 1/2 du parking et 3/3 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contres en 37 minutes

Oklahoma City Blue @ Ontario Clippers : 16 points à 6/10 au tir dont 2/4 du parking et 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 31 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite @ Salt Lake City Stars : DNP

G League Ignite vs Stockton Kings : DNP

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers vs Oklahoma City Blue : 14 points à 6/9 au tir et 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 3 passes et 1 steal en 34 minutes

Ontario Clippers vs Oklahoma City Blue : DNP

Quelques vidéos tricolores

