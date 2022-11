On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater des triples-simples de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Les vétérans galèrent et les jeunes se montrent.

# RUDY GOBERT

Placé dans le protocole COVID la semaine passée, Rudy est revenu aux affaires mais n’a pas pour autant solutionné les problèmes actuels des Wolves (5-8). Ça tombe bien, à l’instant T nous sommes le 13 novembre et il n’y a donc pas le feu au lac et Rudy fait pour le moment ce qu’il sait le mieux faire, à savoir le job dans la raquette. Au risque de choquer les gens qui n’ont regardé aucun match des Wolves cette saison ? Allez, on se mouille : Rudy Gobert n’est en aucun cas responsable du mauvais début de saison de son équipe.

Wolves vs Knicks : DNP

Wolves vs Suns : 25 points à 8/11 au tir et 9/11 aux lancers, 11 rebonds et 3 contres en 30 minutes

Wolves @ Grizzlies : 15 points à 5/5 au tir et 5/5 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 1 steal en 35 minutes

# EVAN FOURNIER

C’est un peu la débandade pour Evan Fournier, qui a non seulement disparu du cinq mais aussi de… la rotation des Knicks, ou pas loin. Pas de confiance ni de rythme en attaque, pas d’utilité en défense pour rester poli, bref un gros gros down pour le Français, qui va très vite devoir rebondir pour ne pas faire de cette saison 2022-23 une saison cauchemar. Et vu la considération que semble avoir pour lui Tom Thibodeau, on est à deux doigts de lui souhaiter de rebondir… ailleurs qu’à New York.

Knicks @ Wolves : 2 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking, 1 rebond, 3 passes et 2 steals en 12 minutes

Knicks @ Nets : 6 points à 2/7 au tir dont 2/5 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre en 20 minutes

Knicks vs Pistons : 3 points à 0/5 au tir dont 0/3 du parking et 3/4 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 12 minutes

# NICOLAS BATUM

On sait que les moyennes au scoring de Nico ne reflètent pas son apport ni son niveau, mais force est de constater que cette semaine le capitaine de l’Équipe de France a arrosé comme un pompier. Deux victoires et deux défaites, des Clippers pour qui le baromètre se nomme plutôt Paul George, mais Nico continue en tout cas d’être un pion important de la rotation de Tyronn Lue. En plus il a contré Kevin Durant, alors la semaine est réussie.

Clippers vs Jazz : 3 points à 1/3 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 contre en 23 minutes

Clippers vs Cavs : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 4 rebonds et 3 passes en 15 minutes

Clippers vs Lakers : 2 points à 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 1 passe en 16 minutes

Clippers vs Nets : 0 point à 0/5 au tir dont 0/3 du parking, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres en 18 minutes

# FRANK NTILIKINA

4 minutes face aux Wizards et 3 sorts ratés sur la défense de Washington. La cheville va mieux mais pas le poignet, on se bouge car il y a des minutes à prendre derrière l’inamovible mais déjà fatigué Luka Doncic.

Mavericks vs Nets : DNP

Mavericks @ Magic : DNP

Mavericks @ Wizards : 0 point à 0/3 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 4 minutes

Mavericks vs Blazers : DNP

# KILLIAN HAYES

La belle surprise de la semaine ! Comme Evan Fournier la saison passée, il faudrait que Kiki affronte Boston toutes les semaines et le Frenchie deviendrait automatiquement candidat au trophée de MVP. Deux grosses rencontres face aux C’s, un match pas vilain contre les Knicks entre les deux, et le jeune meneur semble enfin avoir trouvé son rythme et un peu de confiance. L’absence de Cade Cunningham est passée par là et Killian s’est saisi avec bonheur d’une place de titulaire la nuit passée, pourvu que ça dure comme dirait le plus grand poète de ce siècle.

Pistons vs Thunder : 5 points à 2/5 au tir et 1/2 aux lancers, 4 passes en 17 minutes

Pistons @ Celtics : 16 points à 7/12 au tir dont 1/2 du parking et 1/1 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 22 minutes

Pistons @ Knicks : 11 points à 4/12 au tir dont 1/6 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 34 minutes

Pistons vs Celtics : 15 points à 6/14 au tir dont 3/6 du parking, 6 rebonds et 7 passes en 35 minutes

# OUSMANE DIENG

A davantage joué avec le Blue, en G League, histoire de se faire un peu la main (voir stats un peu plus bas)

Thunder @ Pistons : 2 points à 1/7 au tir dont 0/4 du parking, 1 rebond et 2 passes en 20 minutes

Thunder vs Bucks : DNP

Thunder vs Raptors : DNP

# THEO MALEDON

Le retour de LaMelo Ball la nuit dernière ne l’a pas empêché de jouer et bien au contraire. Bon an mal an Théo pourrait s’imposer cette saison comme un vrai back-up au poste 1/2, il en a en tout cas les moyens. En two-way contract avec les Hornets, Tété peut donc également jouer avec le Swarm de Greensboro, mais pour l’instant Steve Clifford semble compter sur lui avec le groupe NBA. Coolos coolos.

Hornets vs Wizards : 1 rebond et 1 passe en 5 minutes

Hornets vs Blazers : 0 points à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds et 1 contre en 11 minutes

Hornets @ Heat : 0 point à 0/1 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 8 minutes

Hornets @ Heat : 8 points à 3/3 au tir et 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 2 passes en 20 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

J’ai juré les mecs préfèrent vraiment faire jouer Moses Brown, envie de boire de l’essence puis de me remettre à la clope pour me faire exploser la tronche au zippo.

Clippers vs Jazz : DNP

Clippers vs Cavs : DNP

Clippers vs Lakers : DNP

Clippers vs Nets : DNP

# OLIVIER SARR

Le fils d’Olivier Minne et Fréderic Sarre est toujours blessé et le responsable de cette vanne ratée devrait être viré sur le champ.

Blazers @ Heat : DNP

Blazers @ Hornets : DNP

Blazers @ Pelicans : DNP

Blazers @ Mavs : DNP

Et en G League

# TOM DIGBEU

Motor City Cruise @ Windy City Bulls : 1 point à 0/1 au tir et 1/2 aux lancers, 1 passe en 3 minutes

Motor City Cruise @ Grand Rapids Gold : DNP

Motor City Cruise @ Wisconsin Herd : DNP

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats vs Capital City Go-Go : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 8 minutes

Delaware Blue Coats vs Capital City Go-Go : DNP

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm vs College Park Skyhawks : DNP

Greensboro Swarm vs College Park Skyhawks : DNP

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic vs Austin Spurs : 15 points à 7/9 au tir et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 2 steals en 27 minutes

Lakeland Magic vs Austin Spurs : 10 points à 5/8 au tir dont 0/3 du parking et 0/1 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 33 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue vs Santa Cruz Warriors : 20 points à 8/21 au tir dont 2/8 du parking et 3/4 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes, 1 steal et 2 contres en 34 minutes

Oklahoma City Blue vs Santa Cruz Warriors : 15 points à 6/12 au tir dont 1/4 du parking et 2/2 aux lancers, 11 rebonds, 4 passes et 1 steal en 38 minutes

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue vs Santa Cruz Warriors : 3 points à 1/5 au tir dont 1/2 du parking, 2 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 13 minutes

Oklahoma City Blue vs Santa Cruz Warriors : 8 points à 3/5 au tir dont 2/4 du parking et 0/1 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 22 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite @South Bay Lakers : 8 points à 2/9 au tir dont 0/4 du parking et 2/3 aux lancers, 2 rebonds et 4 passes en 26 minutes

G League Ignite vs Santa Cruz Warriors : 17 points à 6/7 au tir dont 5/6 du parking et 0/1 aux lancers, 1 rebond et 1 steal en 27 minutes

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers @ South Bay Lakers : 20 points à 7/11 au tir et 6/6 aux lancers, 14 rebonds, 5 passes et 1 steal en 30 minutes

Ontario Clippers @ South Bay Lakers : 10 points à 4/7 au tir et 2/3 aux lancers, 10 rebonds, 4 passes et 2 contres en 27 minutes

