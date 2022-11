Le dernier Apéro TrashTalk ? On vantait les mérites de cette belle équipe des Cavs. Depuis ? Trois matchs, un choke, trois défaites. Le TrashTalk Curse ? C’est pas un hasard, c’est un concept.

Un début de saison phénoménal. 34 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne, un sentiment de domination assez intense mais emprunt d’un despotisme rendu obligatoire par une construction d’équipe très centrée autour de lui. Pour la faire courte ? Luka Doncic est trop fort, mais il semble parfois trop seul. Résultats des courses un premier essoufflement au bout de trois semaines de régulière et, forcément, deux défaites peu réjouissantes face au Magic et aux Wizards. Ce qui nous pousse donc à nous poser cette question : quid des Mavs en 2022-23, et peuvent-ils être ambitieux en continuant sur ce schéma de super-dépendance. On s’est penché sur la question, en essayant de balayer ce qui devait être balayé, et on veut bien d’ailleurs votre avis en commentaire ou sur les réseaux. Luke Doncic, lui, a donné une première réponse cette nuit face aux Blazers. 42/13/10 à 180% au tir, le bougre ne lâchera pas le steak.