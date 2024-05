Les finales de conférence pourraient déjà toucher à leur fin ce soir. Du côté de l’Est, c’est réglé avec la qualification de Boston, tandis que Dallas pourrait sweeper Minnesota à l’Ouest ce mardi. Faut qu’on revienne sur tout ça !

On était surexcités à l’idée de voir Minnesota et Dallas s’affronter en finale de conférence, et bien au bout de 3 matchs ce sont les Mavs qui impressionnent tout le monde ! Luka Doncic aux commandes, Kyrie Irving en renfort, tout le groupe texan déroule dans le money time et l’équipe de Dallas est désormais à un match des Finales NBA. Vont-ils finir sur un sweep ? Comment Minnesota peut s’ajuster ? Une solution face au niveau de jeu en face ?

De l’autre côté du tableau, Boston a sweepé Indiana en montrant du sérieux et de l’application de bout en bout. Jrue Holiday, Jayson Tatum et Jaylen Brown en mode patrons, les Celtics sont de retour en Finales NBA ! Installez-vous, c’est l’heure de l’Apéro