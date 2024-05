Invité sur NBAExtra pour l’émission de ce midi, Rayan Rupert a eu l’occasion de faire quelques commentaires sur l’actualité NBA et surtout le bilan sur sa saison rookie. Bilan forcément contrasté par la saison de tanking des Blazers, mais l’arrière n’en ressort pas moins motivé et déterminé pour la saison prochaine.

Aux côtés de Jacques Monclar, Mary Patrux et Xavier Vaution, l’arrière des Blazers a pu parler de la match-up entre Pacers et Celtics et du récent décès de Bill Walton, qu’il avait eu l’occasion de croiser au centre d’entraînement.

🍀 Boston vers un 18ème titre ?

🎙️ Rayan Rupert : “C’est une de leur dernières chances”

🏀 #NBAextra pic.twitter.com/yG3yZkEfSQ

— NBAextra (@NBAextra) May 28, 2024

🍀 Boston : Back to the Finals (4-0)

🎙️ Rayan Rupert : “Je ne suis pas surpris, je m’attendais à un sweep de Boston contre Indiana”

🏀 #NBAextra pic.twitter.com/nWHpi0Yrhn

— NBAextra (@NBAextra) May 28, 2024

Après avoir fait quelques remarques sur l’actualité, Rupert a pu parler de ce qu’il se passait à l’intersaison pour les Blazers :

“On ne parle pas beaucoup avec la franchise mais elle a défini un plan individuel pour que tous les jeunes continuent à progresser. Entre les jeunes joueurs on parle beaucoup avec les vétérans, on est tous très motivés et on espère aller au play-in l’année prochaine.”

Ambition play-in donc, pour ces jeunes Blazers. Avec ou sans Chauncey Billups ? On sait que le coach des Blazers est pas mal critiqué par les fans de Portland, certains demandant carrément son renvoi. “Pour l’instant on n’a pas plus d’infos que ça. Il (Billups, ndlr.) me donne beaucoup de conseils sur et en dehors du terrain, c’est vraiment un très bon coach. Il est vraiment là pour tous les joueurs, il nous parle, il nous pousse pour qu’on continue à progresser individuellement et en tant qu’équipe, et voilà on a de grandes ambitions pour la saison prochaine.” Bien sûr, Rayan Rupert a pu revenir sur la période de fin de saison où il a eu plus de temps de jeu avec les Blazers, ainsi que ses perspectives au niveau de son poste principal à l’avenir. “Ils m’ont juste dit de jouer dur, de prendre du plaisir, pas hésiter à prendre mes tirs ouverts et mettre de l’intensité défensivement. J’avais tellement travaillé dur toute l’année que quand mon moment est venu j’ai juste essayé de pas réfléchir à la pression et aux attentes, juste essayer de prendre du plaisir, pas me compliquer les choses et faire ce que je sais faire de mieux sur le terrain.

“J’ai pas envie de m’arrêter à un poste, je sais que faire sa place dans la Ligue, ça se fait étape par étape donc forcément ça va être défendre dur, mettre mes tirs à 3-points et petit à petit essayer de monter. Je suis quelqu’un qui peut jouer poste 2 et poste 3”

🔥 Rayan Rupert est notre invité ce midi !

🎙 “Ça a été une très bonne année d’apprentissage”

👊 Retour sur la saison du joueur des Portland Blazers !

🏀 #NBAextra pic.twitter.com/YodQVvf4WN

— NBAextra (@NBAextra) May 28, 2024

Il faut garder à l’esprit que la saison rookie de Rayan Rupert n’est pas inintéressante pour un 43e pick. Certes ses moyennes sont modestes avec 4 points, 2,4 rebonds et 1,6 passe, mais il a surtout pu emmagasiner de l’expérience : 39 matchs disputés, 12 titularisations pour plus de 16 minutes de moyenne, c’est plus que beaucoup de rookies, surtout ceux sélectionnés au deuxième tour.

Pour terminer, Rupert a décrit un peu la vie de vestiaire, notamment l’adaptation en NBA de Scoot Henderson ainsi que ses rapports avec Jerami Grant et Malcolm Brogdon, les deux vétérans :

“Scoot a eu un début de saison un petit peu compliqué mais il a toujours gardé le sourire tous les jours, son état d’esprit n’a pas changé, comme son éthique de travail. Il n’a pas arrêté d’aller à la salle. C’est un leader qui communique beaucoup. Grant c’est le grand frère de l’équipe avec Malcolm Brogdon, il est très posé. Brogdon a toujours eu un bon état d’esprit avec nous, il nous donnait beaucoup de conseils.”

Voilà pour la session télé de Rayan Rupert. Après un premier exercice où il a eu tout de même quelques occasions de jouer, Rayan vise déjà le play-in pour sa prochaine saison. Une année 2025 où le jeune extérieur parvient à se faire une place dans la rotation des Blazers ? En tout cas on le lui souhaite.