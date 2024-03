Après 23 minutes de haut vol en début de semaine, Rayan Rupert a enchaîné en passant 18 minutes sur le parquet contre le Thunder la nuit dernière. Alors que Chauncey Billups continue de lui donner de la confiance, le Français a une belle opportunité d’accumuler de l’expérience dans cette fin de saison.

Il y a des signes qui ne trompent pas. Après une faute sur Shai Gilgeous-Alexander, la deuxième en trois minutes, Chauncey Billups appelle son rookie à la table de marque. S’ensuit une séquence de quinze secondes pendant laquelle l’ex MVP des Finales prend le temps d’expliquer et de mimer la position défensive à adopter face à ce diable de SGA. Une petite tape sur les fesses en signe d’encouragement, et re-voilà le rookie en mission sur le candidat MVP.

Presque chaque minute qu’il a passé sur le parquet hier a été une bataille sans relâche, et Rupert a fourni un effort irréprochable. Même si le Canadien obtient souvent la faute – on parle quand même de SGA – RR n’en démord pas. En défense, toujours les mains actives (pratique pour intercepter une passe molle de Josh Giddey), quitte à faire quelques fautes. Elles disparaitront au fur et à mesure des répétitions. De toute manière, Shai Gilgeous-Alexander ne s’est pas gêné pour cuisiner tout l’Oregon, Anfernee Simons peut en dire quelque chose.

Un regard rapide sur le boxscore ne dit pas tout du match de Rayan Rupert ce mercredi face au Thunder d’Oklahoma city. Malgré des problèmes d’adresse (1/6 au tir, 1/4 de loin), il a donné de sa personne pour tenter de contenir les drives incessants de Shai. Ce n’est pas par hasard si Billups l’a envoyé en mission.

La plus belle séquence de la soirée pour le Français en est un bel exemple. En fin de troisième quart-temps, Anfernee Simons envoie un énorme trois du parking du Auchan de Saint-André-de-Cubzac. Derrière, Rayan Rupert se colle dans le short de SGA pour forcer le tir manqué de manière autoritaire, avant un panier de Grant pour revenir à une possession. Billups applaudit.

Chauncey Billups sur Ryan Rupert :

“Il a progressé dans tous les domaines. Sérieusement. Personne ne travaille plus que Rups, personne ne shoote plus que Rups (…) c’est notre plus gros bosseur” pic.twitter.com/4aSa3Xkm5N

— STEPBACK (@StepBackfr) March 7, 2024

Déjà élogieux lundi dernier, le coach de Portland a continué de souligner les qualités et le comportement de l’arrière en conférence de presse.

“Il a progressé partout. C’est notre plus gros bosseur. Personne ne travaille plus que Rups, personne ne tire plus que Rups” “Sa comprehension s’est améliorée, son tir aussi, son dribble aussi”

Voilà qui fait plaisir à entendre ces temps-ci. Surtout pour un arrière Français en NBA. Tandis que Killian Hayes, Malcolm Cazalon Frank Ntilikina et Théo Maledon ont tous été coupés, on est preneurs de bonnes nouvelles.

A Portland, Shaedon Sharpe n’a plus joué depuis le 11 janvier, Malcolm Brogdon depuis plus d’un mois, et Scoot Henderson depuis 3 semaines et demi. Autant dire qu’il y a de la place sur les lignes extérieures. Et Rayan Rupert a sa carte à jouer. Celui qui n’avait pas joué un seul match entre le 31 janvier et le 27 février vient d’enchaîner 41 minutes en deux rencontres.

On sait qu’en NBA, rentrer ses tirs est le ticket gagnant pour jouer plus de minutes. Ça tombe bien, Rayan sait faire, allez donc vous remettre ses highlights du match contre Minnesota. Mais même quand les tirs rentrent moins, comptez toujours sur lui pour se rendre disponible, jouer off-ball, et lever les mains dans le corner quand Jerami Grant joue sa huitième iso de suite.

C’est sûr que l’animation offensive dans l’Oregon, c’est à en faire pâlir un homme. C’est un repaire qui mixe joueurs voraces en ballon et des jeunes en quête d’expérience. Et dans ce repaire, nous on demande à voir Rayan.