Drafté au second tour la semaine passée, il n’était donc pas sûr que Rayan Rupert évolue avec Portland la saison prochaine. Mais il semble que les Blazers lui font confiance. Un beau contrat de rookie drafté au premier tour n’attend plus qu’à être paraphé désormais, de quoi se réjouir d’avoir un Français en plus l’année prochaine en NBA !

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, l’attente a été longue. Alors qu’il était attendu en fin de premier tour, Rayan Rupert a finalement été sélectionné en milieu de second. Avec le 43è choix, les Blazers ont donc sélectionné le troisième français de la cuvée, mais aussi leur troisième joueur de la soirée. Trois rookies la même année, pour cela notamment que ça ne sentait pas bon pour Rayan dans l’Oregon. Mais au final, tout est bien qui finit bien… et même mieux qu’espéré. Selon L’Équipe, Monsieur Rupert aurait eu le droit à son contrat garanti sur plusieurs saisons.

Rayan Rupert signe un contrat garanti avec Portland

Sélectionné au deuxième tour de la draft NBA, l'arrière Rayan Rupert va néanmoins s'engager plusieurs saisons avec les Trailblazers https://t.co/7Q4XU1KtEo pic.twitter.com/e82Zyc04wr

Une bonne nouvelle, car ce privilège est – en général – majoritairement réservé aux 30 joueurs sélectionnés au premier tour de la Draft. À Portland, Scoot Henderson (drafté en 3è position) et Kris Murray (23è) bénéficieront de ce contrat pluriannuel dès la saison prochaine. Dans une équipe où l’on ne sait pas encore ce qu’on joue, malgré les propos de Damian Lillard stipulant qu’il reste dans l’Oregon (en attendant la prochaine punchline), le frère d’Iliana pourrait se trouver un beau petit rôle à assumer en sortie de banc. Avec ce contrat rookie garanti, Rayan Rupert aura minimum deux saisons pleines pour faire ses preuves, et les deux suivantes seront des team options où les Blazers décideront ou non du sort du Français. Mais deux années, c’est tout ce qu’il suffit au natif du Mans pour faire son trou et montrer à tout le monde ce dont il est capable en NBA !

