La semaine des Français en NBA : Rudy Gobert lâche un 360 en plein All-Star Game, la phrase est bien réelle

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Très peu de matchs au programme, All-Star break oblige. Et en parlant de All-Star, Rudy Gobert s’est permis une petite folie lors du match des étoiles.

# RUDY GOBERT

Unique représentant tricolore à Cleveland le week-end dernier, Rudy Gobert a fait honneur à la France en plaçant notamment un nouveau dunk en 360 qui nous rappelle sa petite dinguerie face aux Italiens lors des derniers Jeux Olympiques. Le natif de Saint-Quentin a donc bien participé à la fête malgré la défaite de la Team Durant face à LeBron et ses potes. Pour son troisième All-Star Game en NBA, il a fait du propre comme toujours avec 6 points et 6 rebonds à 100% au tir. Difficile de faire beaucoup plus en seulement 12 minutes, surtout quand on est entouré d’autant de stars. De retour au Jazz, il a bien entamé ce sprint final avec un double-double bien généreux et aucun déchet au tir comme à son habitude lors de la victoire face aux Mavs. Maintenant ça y est, il n’a plus qu’un seul objectif en tête : mission Playoffs !

All-Star Game vs Team LeBron : 6 points à 3/3 au tir, 6 rebonds et 1 interception en 12 minutes

Jazz vs Mavericks : 14 points à 6/6 au tir et 2/4 aux lancers, 17 rebonds, 3 contres, 2 passes en 33 minutes

# EVAN FOURNIER

Des déchets au tir et la défaite collective des Knicks pour un Vavane qui va peut-être devoir se préparer à mater les Playoffs à la télé alors que l’objectif était bien ailleurs en venant signer à New York l’été dernier. Allez, ce n’est pas encore l’heure de se résigner et ça tombe bien car ce n’est pas du tout son style.

Knicks vs Heat : 13 points à 5/16 au tir dont 3/10 du parking, 3 rebonds et 2 passes en 36 minutes

# NICOLAS BATUM

Un derby angelino laborieux d’un point de vue individuel avec une grosse maladresse mais un joli succès en équipe à « l’extérieur ». Merci BronBron pour ce dernier échec pour le tir de l’égalisation. Avant ce dernier virage, Batman est prêt à tout donner pour compenser l’absence de ses leaders et ramener les Voiliers en Playoffs.

Clippers @ Lakers : 0 point à 0/4 au tir dont 0/4 du parking, 2 rebonds, 2 passes, 2 contres en 18 minutes

# FRANK NTILIKINA

Souffrant des chevilles, Franky n’a pas participé au match face à son compatriote Rudy Gobert cette semaine.

Mavericks @ Jazz : DNP

# KILLIAN HAYES

Beaucoup de loupés au tir mais encore de bien belles choses dans le reste du jeu. On a un peu l’impression d’écrire la même chose chaque semaine. Allez, il faudra focus les practices sur le shoot cet été pour revenir à un autre niveau l’année prochaine !

Pistons vs Cavaliers : 2 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 1 contre en 24 minutes

Pistons vs Celtics : 3 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking et 1/2 aux lancers, 4 passes, 1 interception, 1 contre en 18 minutes

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

TLC n’a pas eu beaucoup le temps de se montrer mais il a au moins pu assister à un énième coup de chaud de Trae Young la nuit dernière contre Toronto.

Hawks @ Bulls : DNP

Hawks vs Raptors : 0 point en 3 minutes

# KILLIAN TILLIE

Blessé au dos depuis quelques semaines, Killian Tillie a profité du show de Ja Morant depuis le banc.

Grizzlies @ Wolves : DNP

Grizzlies @ Bulls : DNP

# THEO MALEDON

Une victoire presque malvenue pour le Thunder contre Indiana la nuit dernière mais tant pis car tout ce qui nous intéresse ce sont les performances de Théo. Sans gros temps de jeu pour le retour de SGA face au leader de la NBA, l’ancien Villeurbannais a eu davantage de temps pour s’exprimer hier avec encore beaucoup de réussite au tir (60% de loin) et une production dans tous les compartiments du jeu. Allez Théo, il reste encore deux mois pour se montrer !

Thunder vs Suns : 2 points à 1/4 au tir en 5 minutes

Thunder @ Pacers : 14 points à 5/10 au tir dont 3/5 du parking et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes en 18 minutes

# OLIVIER SARR

Rappelé en NBA, Olivier Sarr a participé aux deux rencontres d’OKC cette semaines mais il a surtout explosé son record de temps de jeu avec 21 minutes passées en short la nuit dernière. Le rookie est sur le bon chemin et il aura encore quelques occasions pour mettre en avant son potentiel avant cette fin de saison.

Thunder vs Suns : 0 point à 0/1 au tir dont 0/1 du parking en 1 minute

Thunder @ Pacers : 4 points à 2/4 au tir, 4 rebonds, 2 passes en 21 minutes

Et en G League…

# JAYLEN HOARD

Resté en G League cette fois-ci, Jaylen Hoard montre qu’il est capable de quelque gros cartons comme lors de cette sortie à 23 points face au Hustle de Memphis. En attendant que Sam Presti le rappelle dans la catégorie du dessus, le produit de Wake Forest garde le moral dans l’antichambre.

Oklahoma City Blue @ Memphis Hustle : 10 points à 4/8 au tir et 1/2 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception en 24 minutes

Oklahoma City Blue @ Memphis Hustle : 23 points à 8/12 au tir et 4/6 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe, 4 interceptions en 31 minutes

Oklahoma City Blue vs Birmingham Squadron : 2 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking et 0/1 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe, 2 interceptions en 26 minutes

# PETR CORNELIE

Grosse semaine pour le médaillé d’argent avec la filiale des Nuggets qui est passé à un cheveu d’un double double-double ce jeudi. Aux côtés de Nik Stauskas et surtout de Isaiah Thomas, Petr Cornelie va vite donner envie à Denver de le rappeler dans l’équipe une avec ses double-doubles de glouton et son état d’esprit parfait.

Grand Rapids Gold @ Windy City Bulls : 16 points à 7/17 au tir dont 1/5 du parking et 1/1 aux lancers, 21 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 3 contres en 40 minutes

Grand Rapids Gold vs Maine Celtics : 31 points à 12/24 au tir dont 3/8 du parking et 4/5 aux lancers, 19 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre en 35 minutes

Grand Rapids Gold @ Greensboro Swarm : 23 points à 9/12 au tir dont 3/6 du parking et 1/1 aux lancers, 13 rebonds, 4 passes, 1 contre en 29 minutes

# YVES PONS

Blessé légèrement au mollet, Yves Pons est resté bien au chaud à l’infirmerie.

Memphis Hustle vs Austin Spurs : DNP

Memphis Hustle vs Austin Spurs : DNP

Memphis Hustle vs Sioux Falls Skyforce : DNP

# SEKOU DOUMBOUYA

Sekou poursuit sa reprise en douceur avec la G League et on espère toujours le revoir à côté de LeBron et consort lors de cette fin de saison 2021-22 dans le cadre de son two-way contract.

South Bay Lakers @ Stockton Kings : 4 points à 2/4 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 1 interception en 18 minutes

South Bay Lakers @ South Bay Lakers : DNP

# JOEL AYAYI

Petite semaine pour Jojo malgré ses 29 minutes de jeu contre Cleveland.

Capital City Go-Go @ College Park Skyhawks : DNP

Capital City Go-Go vs Cleveland Charge : 2 points à 1/7 au tir dont 0/3 du parking, 4 rebonds, 2 passes en 29 minutes

Quelques vidéos tricolores

A Rudy Gobert NBA All-Star game 360: pic.twitter.com/3iGunrUHz7 — InsideHoops.com (@InsideHoops) February 21, 2022

Petr Cornelie was everywhere tonight, to say the least! pic.twitter.com/In1mzasbdW — NBA G League (@nbagleague) February 25, 2022