Markelle Fultz arrive au bout du tunnel : rééducation officiellement terminée, rendez-vous lundi pour le grand retour sur les parquets

Cela faisait un moment qu’on n’avait pas prononcé son nom, mais ça y est il est de retour. Ce gars-là, c’est Markelle Fultz, le jeune meneur du Magic victime d’une grosse blessure au genou début 2021. Après de longs mois de rééducation, il devrait refouler les parquets dès demain.

On se rappelle encore de ce 6 janvier 2021, une date noire dans le parcours un peu chaotique de Markelle Fultz depuis son arrivée en NBA. On se rappelle de cette image, quand le numéro un de la Draft 2017 est resté au sol en se tenant le genou dès les premières minutes d’une rencontre opposant le Magic aux Cavaliers à Orlando. Très vite, on sentait que c’était très sérieux et malheureusement, il s’agissait d’une rupture d’un ligament du genou. Juste terrible pour celui qui avait déjà connu tellement de pépins durant ses premières années du côté de Philadelphie. Mais 417 jours plus tard, le revoilà ! Le joueur de 23 piges a effectivement annoncé via la franchise du Magic son retour sur les parquets, deux mois et demi après avoir retrouvé l’entraînement avec son équipe. Retour qui devrait s’effectuer dès demain pour la réception des Pacers à Orlando. En voilà une belle nouvelle pour ensoleiller encore un peu plus notre week-end, en particulier pour les fans du Magic qui n’ont rien d’autre à se mettre sous la dent que le développement des jeunots. On le sait, faire progresser les bambins représente aujourd’hui la grande priorité dans ce coin-là de la Floride (Orlando est dernier de l’Est avec un bilan de 14 victoires – 47 défaites), et on imagine que Fultz fait toujours partie du projet trois ans après son arrivée au pays de Mickey.

En son absence, Cole Anthony avait gagné des minutes en tant que titulaire la saison dernière avant de solidifier son statut cette année en réalisant une belle campagne sophomore. Et à ses côtés, on retrouve désormais le rookie Jalen Suggs, le numéro 4 de la Draft 2021 qui connaît certes des hauts et des bas pour ses débuts mais qui possède tout le talent du monde. Ces deux-là forment donc aujourd’hui le backcourt d’Orlando (avec R.J. Hampton qui sort du banc) et on voit mal Markelle Fultz retrouver une place de titu là tout de suite, d’autant plus qu’Orlando va profiter de la fin de saison pour le remettre tranquillement dans le bain. Mais une fois qu’il aura retrouvé ses jambes, comment le nouveau coach Jamahl Mosley va-t-il organiser sa rotation à l’arrière ? C’est une question qu’on peut se poser car Fultz avait vraiment trouvé sa place à Orlando après les galères vécues à Philadelphie au cours de ses deux premières saisons NBA. Il avait besoin d’un nouveau départ, nouveau départ qu’il a pu prendre avec le Magic lors de l’exercice 2019-20 : 72 rencontres jouées, dont 60 comme titulaire, pour des moyennes de 12,1 points (46,5% au tir), 3,3 rebonds, 5,1 assists et 1,3 interception. Il s’était tout simplement imposé comme un élément qui compte au sein de l’équipe floridienne, récoltant même une extension de contrat de trois ans et 50 millions de dollars en décembre 2020. Résultat, Markelle est aujourd’hui lié au Magic jusqu’en 2024.

On verra ce que l’avenir réserve à Markelle Fultz mais aujourd’hui, on veut surtout savourer la bonne nouvelle de son retour. Cela fait presque 14 mois qu’il n’est pas apparu sur un parquet NBA, autant dire que le match de demain ne sera pas vraiment comme les autres pour la Magic Nation.

