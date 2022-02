Libéré par les Spurs, Tomas Satoransky file aux Wizards : 3 ans après, Sato revient à ses premiers amours

On avait mentionné son nom parmi les gros candidats pour un buyout et Tomas Satoransky a suivi le scénario à la lettre. Libéré par les Spurs, le meneur tchèque va rebondir chez les Wizards.

Et de 4 ! Tomas Satoransky va donc connaitre sa quatrième franchise cette saison. Il avait commencé sous les couleurs de New Orleans avant de faire l’objet d’un premier trade en direction de Portland. Même pas le temps de mettre un maillot pour aider Damian Lillard et compagnie, le capitaine de la République Tchèque se voyait accompagner à l’aéroport de San Antonio. Un meneur de 30 ans, en fin de contrat, qui vient prendre des minutes aux petits jeunes de Fort Alamo ? Et bah tiens ! Comme Goran Dragic avant lui, « Sato » avait donc un boulevard pour choper un buyout et aller gratter du temps de jeu ailleurs. L’info était attendue et l’officialisation est arrivée hier soir via le biais du toujours très informé Adrian Wojnarowski d’ESPN.

ESPN Sources: The San Antonio Spurs and point guard Tomas Satoransky have agreed to a contract buyout, clearing the way for him to sign a free agent deal with the Washington Wizards. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 26, 2022

Pas le temps de spéculer sur l’avenir du meneur car il se serait déjà mis d’accord avec une franchise : les Wizards ! Le montant et la durée du nouveau bail n’ont pas encore été révélés. C’est un retour aux « sources » pour Satoransky car c’est la franchise avec laquelle il avait fait ses débuts en NBA en 2018. C’est aussi du côté de Washington que Tomas a réalisé ses meilleures performances avec ses records personnels en termes d’adresse, que ce soit en global ou à longue distance. Suite au départ de Spencer Dinwiddie à Dallas et à celui de Aaron Holiday à Phoenix, sans oublier la blessure de Bradley Beal, il y avait comme un trou au sein du backcourt des Wizards. Polyvalent, capable de gérer à la création mais aussi de scorer si besoin, Tomas Satoransky devrait entrer en concurrence avec Raul Neto pour le poste de meneur titulaire et on ne serait pas surpris qu’il bénéficie d’un temps de jeu conséquent pour son retour à D.C.. Deux objectifs pour sa fin de saison : aider les hommes de Wes Unseld Jr. à aller chercher un spot pour le play-in tournament et retrouver un niveau digne de ce nom pour attirer des équipes cet été (dans l’hypothèse d’un contrat qui prendrait fin en juin).

San Antonio n’avait pas prévu de faire de la place à Tomas Satoransky et le meneur tchèque ne se voyait pas finir la saison au placard. Les deux parties ont donc signé un buyout et l’ancien du Barça va vite filer apporter son expérience aux Wizards.

Source texte : ESPN