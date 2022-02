Transfert NBA : Kristaps Porzingis débarque chez les Wizards, Spencer Dinwiddie et Davis Bertans à la relance avec Luka Doncic !

Washington et Dallas faisaient partie des franchises les plus actives à l’approche de la trade deadline et les deux équipes ont décidé de faire du business ensemble. Kristaps Porzingis arrive à D.C. en échange de Spencer Dinwiddie et Davis Bertans ! WTF !

Shams Bomb !! Une minute d’avance oblige (désolé Woj’), l’insider de The Athletic a balancé un tweet qui a retourné les fanbases des Wizards et des Mavs. La franchise de la capitale cherchait à se renforcer et les noms de Domantas Sabonis et Jerami Grant étaient sortis dans les médias. Le premier envoyé aux Kings, le second conservé par les Pistons, il fallait donc trouver une alternative crédible. C’est finalement Kristaps Porzingis qui va venir porter le maillot étoilé et c’est une sacrée surprise vu que son nom n’avait pas filtré ces derniers jours (hormis un rapide tweet avec Dragic). Pour récupérer l’intérieur All-Star, Washington cède Spencer Dinwiddie et Davis Bertans et quelque chose nous dit que ça ne devrait pas faire pleurer les fans de la Capital One Arena.

The Washington Wizards are trading Spencer Dinwiddie to the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

The Wizards will send Davis Bertans in deal too, source tells ESPN. Mavericks send a second-round pick to Wizards. https://t.co/RJdybUd0Lw — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

On part sur un vrai pari des deux côtés et ça s’annonce intrigant. Pour Washington, on se débarrasse de deux contrats boulets (17 millions pour Dinwiddie et 16 pour Bertans), deux joueurs qui sont totalement à côté de la plaque cette saison et ça récupère un All-Star (et un second tour de draft) qui peut fit avec Bradley Beal. Un move pour rassurer l’arrière sur la compétitivité de sa franchise et l’inciter à prolonger cet été ? On verra si Bealou est convaincu car la Licorne n’est pas le joueur qui apporte le plus de garanties. Certes, il y a du mieux cette saison avec Jason Kidd aux manettes mais ça reste très irrégulier et il y a toujours ces passages à l’infirmerie chaque saison (déjà 21 matchs manqués depuis la reprise). Côté Texan, on peut s’étonner de voir le départ d’un titulaire alors que la franchise avait trouvé son rythme à l’Ouest. Avec Jalen Brunson qui a intégré le cinq, l’arrivée d’un ball handler avec la réserve pouvait faire sens et tout le monde attendait la signature d’un Goran Dragic, transféré aux Spurs et bientôt libéré par ces derniers. C’est finalement Spencer Dinwiddie qui arrive et on verra s’il est capable de retrouver le niveau qu’il avait à Brooklyn. Si c’est le cas, Dallas pourra gérer la Free Agency de Brunson en étant un peu plus zen. Pour Davis Bertans, c’est encore pire puisqu’il disparaissait de plus en plus des radars, la faute à un shoot du parking en vacances et une défense toujours aussi crade. À Dallas, il devrait pouvoir profiter des décalages de Luka Doncic pour récupérer la blinde de tirs ouverts. Espérons pour les fans texans que cela suffise pour rallumer la machine car il lui reste trois ans de contrat après celle-ci. À noter que Moses Brown a dû être coupé pour faire de la place au nouveau duo.

Kristaps Porzingis vient faire équipe avec Bradley Beal et Spencer Dinwiddie et Davis Bertans vont se relancer à Dallas ! On part sur un gros pari de part et d’autre, rendez-vous dans quelques mois pour faire le bilan.

Source texte : The Athletic / ESPN