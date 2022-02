Transfert NBA : Dennis Schröder arrive aux Rockets, Daniel Theis est de retour chez les Celtics, un deal qui sent bon la Mannschaft

Les Boston Celtics ont décidé de dire Auf wiedersehen à Dennis Schröder et de dire à nouveau Guten Tag à Daniel Theis. De leur côté, les Rockets accueillent le meneur allemand avec Enes Freedom et Bruno Fernando dans sa besace. Analysons ce petit échange made in Germany !

En voilà un deal qui va faire parler du côté de Berlin. Alors que la trade deadline allait toucher à sa fin, Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé que Celtics et Rockets s’étaient mis d’accord pour échanger leurs joueurs allemands. Daniel Theis fait son retour du côté de Bean Town et son compatriote, Dennis Schröder, est envoyé à Houston dans un package avec Enes Freedom et Bruno Fernando. Depuis sa prise de fonction en tant que président des opérations basket à Boston, Brad Stevens semble être nostalgique du temps où son équipe passait des tours en Playoffs. Déjà cet été, il avait fait revenir Al Horford dans son effectif et aujourd’hui c’est Daniel Theis qui revient jouer au TD Garden, après être passé à Chicago puis Houston. L’intérieur connaît la maison verte et il vient renforcer le banc de Boston, qui a fait l’acquisition de Derrick White un peu plus tôt dans la soirée.

Boston is sending guard Dennis Schroder to the Rockets in the deal, source tells ESPN. https://t.co/4RFdjoULq3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

Houston gets Enes Freedom and Bruno Fernando in the deal too, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

The Rockets are waiving Enes Freedom, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

De leur côté, les Rockets récupèrent un meneur vétéran, en la personne de Dennis Schröder. Cette saison, Dennis la Malice tourne en 14,4 points, 3,3 rebonds et 4,2 assists en 29,2 minutes par match. L’Allemand a vraisemblablement été récupéré histoire de chaperonner les jeunes fusées pour le reste de la saison. Dennis Schröder mentor ? On aura tout vu. Le choix des Rockets est assez surprenant quand on sait que la franchise possède un autre meneur vétéran, multiple All-Star, qu’elle refuse de sortir du placard. Le risque n’est pas énorme côté texan puisque pour acquérir le meneur, le front office n’a lâché que Daniel Theis, sorti de la rotation au profit du rookie Alperen Sengun. Un deal qui devrait permettre à Houston de gagner en flexibilité cet été. Elle récupère en effet trois contrats expirant et on ne se dirige pas vers des prolongations. Si Dennis Schröder pourrait être conservé jusqu’à la fin de la saison (à moins d’un buyout), Enes Freedom a d’ores-et-déjà été coupé par les Rockets et le sort de Bruno Fernando est encore incertain.

Quelle soirée pour la franchise de Boston qui a été une des plus actives en cette période de trade deadline. En l’espace de quelques heures, les Celtics sont passés sous le seuil de la Luxury Tax et ont renforcé leur banc. Mais pas de soucis pour les Rockets puisqu’ils ont envoyé un Allemand qui ne jouait pas beaucoup pour récupérer un Allemand… qui ne jouera pas beaucoup.

Source texte : Adrian Wojnarowski, ESPN