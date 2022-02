NBA Trade Deadline 2022 : le replay du gros live TrashTalk, avec tous les transferts et les réactions à chaud !

C’était l’événement à ne pas rater, sous aucun prétexte. C’était le rendez-vous historique, et la NBA a répondu présent. La Trade Deadline 2022 a été stratosphérique, avec des transferts dans tous les sens, des équipes totalement modifiées, des échanges dantesques et des réactions all-time. Du coup ? On s’est dit qu’il fallait vous partager le replay, pour la postérité.

Près de 30 000 personnes.

Vous étiez près de 30 000 personnes en direct avec nous ce jeudi soir, sur Twitch.

Que dire ? Si ce n’est merci, déjà, mais aussi HOLY SHIT, évidemment. Car plus qu’une question de chiffres, c’est une histoire de moment qui a été vécu ensemble ce jeudi soir, pour la fin de la période de transferts en NBA. Depuis plusieurs jours, on savait que la Ligue pouvait exploser avec des rumeurs partant dans tous les sens, de la méforme des Lakers au mécontentement des Nets, de la pression des Sixers aux interrogations des Mavs, de la chute des Wizards aux ambitions des Celtics, et des perspectives des Suns en passant par le virage des Pacers. Oui, cette Trade Deadline 2022 fût historique, et oui, le live l’était également. Entre le transfert de James Harden et Ben Simmons, celui de Kristaps Porzingis, de Derrick White, de Goran Dragic, de Serge Ibaka ou encore de Dennis Schröder, c’est peu dire si on a vécu des instants qui seront à jamais gravés dans nos mémoires.

Ainsi, on ne va pas tourner 500 ans autour du pot, vous savez déjà quoi faire. Ci-dessus, régalez-vous et revivez ce grand live, dans lequel se cachent quelles pépites en direct. On ne va pas se mentir, c’est parti dans tous les sens, et c’est exactement pour ça qu’on kiffe la NBA. Pour ce qui se passe d’extraordinaire sur les terrains, mais aussi pour la folie en dehors. Allez, replay !