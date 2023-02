Trois heures de live, des bombes qui tombent de partout et même de la grosse annonce made in TrashTalk ? C’est parti pour le replay du live de la trade deadline !

On s’attendait à du lourd et on a eu… du gros. Du gros “seulement” car le très lourd était tombé l’avant-veille, la veille et le matin même, mais du bien fat quand même avec pas moins d’une trentaine de joueurs échangés hier soir, au rythme des Shams ou Woj Bomb qui réveillaient tout notre immeuble. Vous avez été jusqu’à 27 500 en direct, on en a profité pour vous faire une grosse annonce mais on ne l’écrira pas là car on veut que vous regardiez ce replay, bref on a passé ensemble une pure soirée, de celles dont on se souvient longtemps.

T’as raté la deadline comme les Raptors ou les Blazers ? Par ici le replay, dans trois heures on en parle plus !