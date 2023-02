En marge du match des Lakers face aux Bucks, lors duquel il était en civil après une probable énorme cuite la veille, LeBron James a pu apprécier la petite cérémonie organisée par sa franchise pour fêter l’incroyable record battu par le King. Un moindre mal compte tenu de la greatness toujours grandissante du pépère.

Au lendemain de l’historique record, tout le monde était donc redescendu un peu en pression et LeBron James avait mis sa plus belle chemise. Devant une salle évidemment comble et devant Kareem Abdul-Jabbar une fois de plus, LeBron a donc entériné la performance et profité d’un nouveau quart d’heure de gloire. James Worthy qui joue les MC, toute la famille réunie et une belle vidéo en intro, emballez c’est pesé et les Lakers n’avaient plus qu’à perdre leur match. Une intervention divine lors de laquelle Bron rappellera ce qui l’a toujours nourri, du rêve d’avoir la vision de jeu de Magic ou la gestuelle de Jordan à celui de crosser comme Allen Iverson ou de shooter comme Kobe, pour qui la seule évocation du nom fout toujours autant les poils “trois ans après”.

Il fallait refermer la porte de ce record, pas pour l’oublier bien évidemment mais pour repartir vers un projet un peu plus sportif, comme se qualifier pour le play-in tournament, par exemple. Pour l’instant c’est pas gagné alors au boulot, fini les petits fours c’est l’heure de se mettre en cuisine pour de bon.