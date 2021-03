LeBron James victime d’un gros bobo à la cheville : si même le King a dû quitter le parquet, c’est que c’est sérieux

C’est le genre d’image aussi rare qu’insupportable. Voir LeBron James au sol, se tordant de douleur, et incapable de revenir en jeu. Malheureusement, c’est bien ce qui est arrivé dans ce Lakers – Hawks prévu tôt ce samedi. Pour l’instant, la gravité de sa blessure à la cheville droite n’est pas connue, et on espère des nouvelles rassurantes au plus vite.

Durant sa carrière, on a vu plusieurs fois la cheville de LeBron James tourner. Ça fait un peu partie du jeu quand on est basketteur. Pour le King, d’habitude, ça grimace légèrement, ça refait ses lacets, et puis ça revient sur le terrain comme si de rien n’était. Malheureusement, cette fois-ci, ça semble bien plus sérieux. Au début du deuxième quart-temps, alors que Solomon Hill et LeBron tentaient de récupérer le ballon, le premier est tombé sur la cheville du second, et l’image n’est pas belle à voir. Dans un premier temps, James est revenu sur le terrain et s’est même permis de planter un tir du parking sur une jambe, histoire de garder vivante sa série de matchs consécutifs à au moins dix points marqués (il a terminé avec… 10 points en 11 minutes), mais il a ensuite été contraint de quitter ses copains pour rejoindre les vestiaires, tout ça en boitant. Forcément frustré, LeBron s’est lâché sur une chaise qui n’avait rien demandé mais voilà ce qui arrive quand on est mauvais endroit au mauvais moment. Anthony Davis, qui est lui aussi à l’infirmerie depuis plus d’un mois, est notamment allé prendre des nouvelles auprès de son pote, mais pour l’instant aucune information n’a été révélée concernant la nature exacte et la gravité de la blessure. Ce qu’on sait, c’est que le King a rapidement été annoncé forfait pour le reste du match. Aie.

LeBron has a right ankle injury and won’t return vs. Hawks https://t.co/nuUGNUNeVp — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) March 20, 2021

Forcément, on se demande aujourd’hui combien de temps LeBron James sera absent. Car oui, une absence semble inévitable. Certes, LeBron est un cyborg. Certes, LeBron n’aime pas rater des matchs. Mais quand on revoit la scène, on imagine mal le Roi rechausser les sneakers demain et sauter partout. Il devrait rapidement passer des examens pour voir le degré de sa blessure et on en saura plus ensuite. En tout cas, pour les Lakers, une période compliquée risque de commencer car on sait qu’Anthony Davis n’est pas encore sur la voie du retour, lui qui sera absent encore plusieurs semaines. Vous enlevez AD, vous enlevez LeBron, forcément c’est tendax pour les champions en titre, qui vont devoir se débrouiller avec les moyens du bord. Dans une Conférence Ouest qui n’est pas du genre à faire des cadeaux, les Lakers pourraient bien perdre leur seconde place et chuter au classement en cas de mauvaise série en l’absence de leurs deux superstars. On n’en est pas encore là, on va attendre des nouvelles de LeBron avant de tirer ce genre de conclusions mais clairement, difficile d’être serein dans la Cité des Anges ce week-end…

Ce n’est pas du tout le scénario qu’on imaginait en regardant ce Lakers – Hawks tranquillement sur le canapé ce samedi soir. Tout ce qu’on peut faire désormais, c’est croiser les doigts parce que bon, la NBA, c’est quand même mieux quand le meilleur joueur du monde et l’un des principaux candidats MVP est opérationnel.