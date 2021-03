Les Hawks se promènent sur Hollywood Boulevard : huitième victoire consécutive et de jolies promesses ailées

Loin de la Cordillère des Andes, les rapaces chassent : excellement emmenés par un John Collins de gala, les Hawks sont parvenus à défaire l’ogre angelino. Il serait néanmoins malhonnête d’inscrire la blessure de LeBron James sous astérisque, tant la sortie du golgoth veineux a dirigé les Lakers vers la sortie. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ici

L’expression « disparaître comme Houdini » fait référence à cet américain décédé en 1926 et réputé pour ses talents d’illusionniste. Harry – de son petit blaze – aime attirer les regards féminins, avant de s’éclipser derrière de mystérieuses combines. Le bonhomme a clairement surfé sur la trend Cyrano, un peu comme les escrocs qui se sont mis à porter des bérets après la sortie de Peaky Blinders. Ceci étant, son statut de meilleur magicien all-time est plus que jamais remis en cause, de par la récente arrivée d’un petit jeunot dans le milieu. Oui, Nate Perceval Wulfric Brian McMillan est capable de faire passer Tony Snell pour un joueur de basket-ball. Ajoutez à ça une série de sept victoires consécutives pour les Hawks, et Lloyd Pierce a autant de chance de revenir que Sim Bhullar de trouver la baguette de Sureau. En ce samedi soir, l’adversaire des Faucons n’est autre que l’ogre angelino, le monstre d’Hollywood, celui qui empêche Kareem Abdul-Jabbar de trouver le sommeil et la raison pour laquelle Andre Iguodala se retourne tout le temps dans la rue. Accompagné de ses bannerets, LeBron James s’en va à la conquête d’un cinquième succès de rang. Le cinq majeur des Lakers est comparable à une table de la cantoche des Baumettes : Markieff Morris, Damian Jones, Kentavious Caldwell-Pope, Dennis Schroder et un gars de 37 balais. Allez, Kevin Huerter se mouche, et l’entre-deux est donné.

Hop, d’entrée LeBron James envoie Damian Jones sur orbite : une passe d’équilibriste, puis la finition de pachyderme qui va bien. En cette première période, John Collins pose 18 points et dynamite une triste raquette adverse. Toujours privés d’Anthony Davis, les Lakers doivent s’en remettre à Montrezl Harrell et Damian Jones pour défendre l’intérieur de 23 ans. La réponse angelino vient de Wesley Matthews qui réussit un parfait 3/3 de loin, et replace les siens sur de bons rails. De son côté, LeBron James claque 7 pions et 4 assists en 10 minutes, avant de réviser le système de climatisation du Staples. Au duel de biscotos sur un rebond, le grand bonhomme tombe et crie de douleur. Le verdict est sans appel : blessure à la cheville et inéluctable retour au vestiaire. Mais après sa mésaventure, LeBron James reste sur le parquet et passe la barre des 10 points en plantant rapidement un petit tir du parking. S’ensuit son départ du terrain, et les habituels « LeBron will not return tonight » des insiders. A-t-il réellement forcé sur une cheville en vrac pour ne pas casser son incroyable série de matchs à 10 points ou plus ? Partagés entre l’inconscience et le kiff, nous le qualifierons simplement de différent. Bref, la physionomie change instantanément et l’entracte tombe à pic (Lakers 53 – 52 Hawks).

JC has 18 PTS (8/11 FG) & 9 REB at the break 💪 📹 Presented by @Verizon pic.twitter.com/YiOe2QpptH — Atlanta HaWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 20, 2021

Le retour aux affaires se fait dans la continuité de l’élégie : LeBron blessé, les Lakers souffrent et mangent une vilaine échappée d’Atlanta. Hormis la puissance solitaire de Montrezl Harrell, les joueurs de Frank Vogel peinent à épouser le nylon et n’inscrivent que 41 points en seconde période. En face, le binôme Danilo Gallinari – John Collins alterne parfaitement entre horizon et périmètre, créant l’incertitude dans les rangs locaux. En plus de ressembler à une Chupa Chups tombée sur la moquette, Trae Young déglingue le plexi : 33% au tir et 0/7 de Port-Réal. Mais son activité de pile électrique comble parfaitement le trou laissé par sa maladresse avec 11 assists et une belle création d’espace. Un dernier boulet de Bogdan Bogdanovic, et Atlanta décroche une victoire de prestige. Un succès bâti sur une grosse deuxième mi-temps des Faucons, bien aidés par la sortie de sa majesté. Petit point statistique désormais avec cette incroyable feuille de match signée John Collins. Le dix-neuvième choix de la Draft 2017 pose 27 points, 16 rebonds, 3 interceptions et 3 contres à 73% au tir dont 50% des sept mètres. Quant aux 18 pastilles, 4 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 block de Danilo Gallinari, ces chiffres viennent confirmer l’excellent apport de l’Italien dans la rotation de Géorgie. Comme le dit le volumineux Wojnarowski, cette huitième victoire de rang prolonge l’invincibilité de Nate McMillan avec Atlanta, symbole d’un match parfait entre le quinquagénaire et les promesses jouvencelles.

The vision is elite. pic.twitter.com/1zmAzvyobq — Atlanta HaWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 20, 2021

Bien que la hype de cette équipe d’Atlanta traverse désormais monts et marées, on ne peut clore cette rencontre sans un goût amer en bouche. La blessure de l’élu est là, attendons maintenant un prochain update quant à sa gravité.