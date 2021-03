Preview de la soirée NBA : Nicolas Batum retrouve son ancienne ruche, y’a plus qu’à espérer que la récolte soit bonne

Preview d’une nuit plutôt calme avec seulement cinq matchs au programme mais des rencontres qui promettent un beau spectacle. Entre matchs cruciaux pour la course aux Playoffs et les retrouvailles entre Nicolas Batum et les Hornets, il y en a pour tout le monde.

20h30 : Lakers – Hawks : c’est très très rare, mais nous allons pouvoir mater les Lakers à un horaire européen. Attention, gros gros match en vue. Les Hawks – cinquièmes de la Conférence Est – restent sur sept victoires de suite. Du côté de la ville des Anges, on est à quatre victoires d’affilée. LeBron James pourra compter sur le retour de Marc Gasol, lui qui était absent depuis maintenant deux semaines à cause du protocole COVID. Reste plus qu’à espérer un Trae Young de feu, bien aidé par… un Tony Snell qui fait trembler les ficelles à 3-points.

Live Twitch ce soir à 20h30 pour mater Lakers – Hawks en direct. COMMENTAIRES EN MODE FRANCE TV. ❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/5Ffhex7jWB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2021

1h : Sixers – Kings : attention aux Kings ! Écrire cette phrase procure une sensation un peu bizarre. Les Kings, handicapés de Marvin Bagley III (ou soulagés), sont sur deux victoires de suite. Bien portés par Tyrese Haliburton et De’Aaron Fox, les Rois se chauffent. Il va cependant falloir passer un cap s’ils veulent battre les Sixers, même sans Joel Embiid et Seth Curry. Les premiers de l’Est pourront compter sur Tobias Harris et Ben Simmons pour mener Philadelphie vers la victoire et assurer la première place.

1h : Grizzlies – Warriors : back-to-back à Memphis entre les Grizzlies et les Warriors. La nuit dernière, Golden State s’est imposé 116-103 avec le show Andrew Wiggins et ses 40 pions inscrits, qui a pu profiter de l’absence de Steph Curry pour briller. Et il aura de nouveau cette opportunité ce soir. Le Chef était incertain de jouer, l’effectif va très probablement devoir faire sans (James Wiseman et Eric Paschall seront également absents), et devra surtout faire attention au kamikaze Ja Morant. On aurait pu assister, la nuit dernière, au poster de l’année avec l’ensemble des Warriors et notamment Draymond Green dans le rôle de victimes. On en connaît beaucoup qui auraient été heureux de voir Draymond se faire monter dessus mais le ballon n’est pas rentré. On compte sur Ja pour réitérer cette tentative, pour le bien de tous.

2h : Bucks – Spurs : San Antonio va s’attaquer à un gros morceau cette nuit. Milwaukee, qui reste sur cinq victoires de suite, va pouvoir compter sur sa nouvelle recrue P.J. Tucker. En effet, Mike Budenholzer, coach des Bucks, a annoncé à ESPN que P.J. Tucker serait disponible pour ce match. Bon courage à la défense des Spurs qui va devoir défendre l’axe avec Giannis ainsi que les 3-points dans le corner de PeeJay. Cependant, on peut tout de même mettre nos espoirs sur cette jeune équipe des Spurs et un Keldon Johnson MONS-TRU-EUX lors du match d’hier avec 23 points et 21 rebonds. Première fois depuis Tim Duncan en 2013 qu’un joueur des Spurs réalise un 20/20.

‼️ Keldon Johnson est devenu, cette nuit, le 9e joueur à compiler 20+ points et 20+ rebonds avec les #Spurs. Une première depuis Tim #Duncan (2013). Avec #SanAntonio, seul @DeJuan45 (20 ans, 266 jours) a réussi un 20/20 en étant plus jeune que Johnson (21 ans, 159 jours). pic.twitter.com/JtnGCZ28uY — NBA Stats France (@nbastatsfrance) March 20, 2021

3h : Clippers – Hornets : match important pour les Clippers, qui se font peur actuellement. Huit défaites sur les treize derniers matchs et une quatrième place peu convaincante au classement de l’Ouest, pas top. Et attention les p’tits gars, parce que derrière ça pousse, et fort, très fort. Malheureusement pour Kawhi Leonard et Paul George, on ne peut pas dire que jouer les Hornets soit un cadeau. Eux, les patrons du clutch, auront à cœur de faire tomber les Clipps après leur défaite contre l’autre équipe de L.A., les Lakers. Ce sera également le premier match de Nicolas Batum face à son ancienne franchise. De quoi rappeler quelques souvenirs, bons comme moins bons.

Seulement cinq petits matchs mais des matchs qui comptent pour la suite de la saison. Alors on se donne rendez-vous sur Twitch dès 20h30 pour regarder tous ensemble la rencontre Lakers – Hawks, version France Télé bien entendu, avant d’enchaîner sur la nuit.