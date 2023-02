On l’a voulu et on l’a eu, LeBron James a réagi il y a quelques heures au micro de Michael Wilbone d’ESPN. Il a réagi au transfert de Kyrie Irving à Dallas et, même si on a pas fait psycho, on sent clairement que le King en a gros. Et ça fait quand même deux refs de fou dans une même intro.

24 heures désormais que la bombe est digérée – ou non – par les différentes strates de NBA. Kyrie Irving est un joueur des Mavericks, il faudra s’y faire, et s’il y en a un qui va devoir s’y faire très vite c’est LeBron James, t’sais le fameux là, LeBron qui n’avait jamais caché son désir d’attirer à Los Angeles celui avec qui il eut tant de joies en juin 2016. On se disait même que seul le futur meilleur scoreur de l’histoire semblait en mesure de tempérer le feu qui brûle en l’ancien meneur des Nets mais… rien de tout ça finalement, et si Uncle Drew va découvrir les cow-boys, LeBron doit très vite passer à autre chose. Morceaux choisis de son entretien du jour, le seum est palpable mais la motivation aussi :

Je ne peux pas me pointer là et vous dire que je ne suis pas déçu de ne pas avoir été capable d’attirer un tel talent, mais aussi quelqu’un avec qui j’ai une alchimie telle qu’elle nous a déjà porté au titre. De mon humble avis, Kyrie aurait pu nous aider à ramener le titre à Los Angeles. On a eu une opportunité, on a parlé des Lakers mais ça ne s’est pas fait. Soit. Allons de l’avant et finissons fort cette saison car en Playoffs je pense que si nous sommes affutés on peut battre tout le monde.

A trois jours de la deadline (jeudi soir à 21h), LeBron James sait que la fenêtre n’est pas bien large mais on sent l’entrepreneur à l’affut, même s’il ne donnera pas son aval à n’importe quelle fumisterie.

C’est une toute petite fenêtre (les trois jours, ndlr). Mais je ne vais pas me précipiter non plus. Si une occasion se présente pourquoi pas, mais si rien ne se passe je serai de retour, focus sur le travail à accomplir.