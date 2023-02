On prend les mêmes et on recommence. Pour la deuxième fois consécutive Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo sont élus Joueurs de la semaine et, hasard du calendrier, les deux barbares s’affronteront tout à l’heure à Milwaukee.

Trois victoires en quatre matchs, trois matchs sur quatre à 40 points et plus, ça c’est pour Damian Lillard. Quatre victoires en quatre matchs dont deux pointes à plus de 50 pions, ça c’est pour Giannis Antetokounmpo.

Deux hommes sur un nuage, un Freak qui valide donc une semaine à plus de 41 points, 17 rebonds et 5 passes de moyenne et un Dame D.O.L.L.A. définitivement revenu au top de sa forme après un début de saison gâché par les blessures.

Comme la vie est bien faite c’est ainsi un… Bucks – Blazers qui est prévu tout à l’heure à 4h, et si on ironisait plus tôt dans l’après-midi en disant que le premier à atteindre les 50 points l’emporterait… sachez que finalement nous n’ironisions pas du tout.

Intouchables Lillard et Antetomachin cette semaine encore, et un cyborg grec qui se rapproche d’ailleurs toujours un peu plus des sommets dans la course au trophée de MVP. Super les gars hein, mais faudrait pas en laisser un peu pour les autres ?