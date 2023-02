Dans trois jours la trade deadline fera entendre son gong de fin et toute tractation n’aura plus lieu d’être en NBA. L’occasion de se remémorer quelques souvenirs de transferts… et notamment la manière (affreuse) avec laquelle les joueurs justement transférés l’ont appris. Attention, ça calme.

Si entre Saône et Rhône (au hasard) les transferts de joueurs de PRM sont plutôt organisés à l’occasion de grandes beuveries estivales, en NBA deux périodes bien spéciales sont identifiées. La Free Agency, grande foire à la saucisse qui débute en juillet et qui autorise tout le monde à s’échanger n’importe quels joueurs ou presque, puis la trade deadline, ce gros buzzer de février qui met fin au marché hivernal débuté deux mois plus tôt. En NBA le business l’emporte très souvent sur l’humain, imaginez un jour devoir choisir entre plusieurs millions et “un mec que vous aimez bien”, et à l’occasion de ces périodes de transfert quelques joueurs ont ainsi vécu des moments que seuls la NBA peut “offrir”. La dure réalité du marché, jugez par vous-même :

Ils ont appris leur transfert dans des situations horribles, édition NBA. pic.twitter.com/iFOgr4wkci — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2023



DeMar DeRozan et ses problèmes publiquement connus de santé mentale ? Livré à lui-même dans la Twingo. Vince Carter dont le statut de légende n’est pas épargné ? Ben McLemore affiché par ses followers ? On marche sur la tête mais rien de bien étonnant finalement quand on connait la manière avec laquelle fonctionne la Grande Ligue. On se souvient aussi de DeMarcus Cousins, envoyé à New Orleans et qui l’apprend en pleine interview, bref un grand n’importe quoi qui mêle entertainment et gros manque de respect envers des salariés qui ont également un p’tit cœur qui bat.

La grande soirée de jeudi nous promet-elle de nouvelles péripéties ? De nouvelles histoires à raconter ? Allez on prend les paris : Jae Crowder sera tradé en pleine choucroute chez belle-maman.