En cette période pleine d’actu en NBA (trade deadline, record de LeBron James, All-Star Game…), les Suns ont eux aussi déboulé avec une belle update. Après un mois et demi d’absence… Devin Booker devrait faire son retour demain soir face aux Nets !

18 victoires et 11 défaites avec lui, 11 victoires et 15 défaites depuis.

Les hommes mentent mais pas les chiffres.

Blessé à l’aine depuis Noël (rien à voir cependant avec Rudy Gobert qui lui est plutôt originaire de l’Aisne), le franchise player des Suns Devin Booker va donc très probablement faire son retour demain soir face aux Nets, face à l’équipe de Kyr… Cam Thomas. Une belle respiration pour l’équipe de Monty Williams, qui va donc enfin pouvoir se présenter au complet après avoir du composer sans Deandre Ayton, Chris Paul et/ou DB lors d’une très grande partie de leurs matchs cette saison.

Phoenix Suns star Devin Booker to make his return on Tuesday against the Brooklyn Nets on @NBAonTNT.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 6, 2023