N’ayant toujours pas joué le moindre match en 2023 à cause de sa blessure à l’aine, Devin Booker continue de prendre son mal en patience. Mais l’arrière All-Star des Suns ne devrait plus attendre très longtemps avant de pouvoir retrouver les parquets.

Les fans de Phoenix peuvent avoir le sourire.

D’après le Arizona Republic, Devin Booker serait effectivement “proche” d’un retour et après la rencontre de cette nuit face à Atlanta qu’il regardera depuis le banc, l’arrière sera évalué de match en match pour voir s’il est opérationnel.

Roundin’ 3rd — Book (@DevinBook) February 1, 2023

La nouvelle a été indirectement confirmée par Booker lui-même sur son compte Twitter, à travers le message “Roundin’ 3rd”. Si certains prennent ce tweet comme une annonce concernant un potentiel retour face aux Celtics le vendredi 3 février, il signifie plutôt que Devin est dans la dernière ligne droite avant de pouvoir rejouer (Roundin’ 3rd = passer la troisième base au baseball, soit la dernière avant d’atteindre le spot final).

Pour rappel, cela fait depuis le match de Noël à Denver que Devin Booker n’a pas joué un match de basket, la faute à un bobo bien relou à l’ischio-jambier. Sans lui, les Cactus ont d’abord énormément galéré – 9 défaites en 11 matchs – mais c’est aussi parce que d’autres joueurs importants étaient out en plus de l’arrière (Chris Paul, Cam Johnson, Deandre Ayton…). Depuis que l’infirmerie s’est vidée, Phoenix va beaucoup mieux et est repassé dans le positif (27 victoires – 25 défaites, 7e à l’Ouest) après une série de cinq succès en six matchs.

Devin Booker va donc retrouver une équipe qui tourne plutôt bien, équipe qui pourrait bien faire un gros run en deuxième partie de saison si Book rejoue à un niveau MVP et que les Suns peuvent être à peu près au complet…

