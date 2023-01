Il y a un an jour pour jour, les Celtics étaient dans le ventre mou de la Conférence Est. La suite ? Une remontada épique au classement et un run incroyable qui les a menés jusqu’aux Finales NBA. Forcément, la question se pose pour cette saison 2022-23 : une autre équipe peut-elle marcher dans les pas de Boston ?

On sait que certaines fanbases vont être pointilleuses donc on va donner nos règles du moment pour ce papier. Boston était dixième à l’Est le 23 janvier 2022 et encore huitième le 24 janvier 2022 aussi on ne prendra en compte que les équipes qui sont zone play-in ou encore plus loin à la rigueur. Des équipes qui n’ont pas répondu aux attentes en cette première partie de saison mais qui ont encore grosso modo 35 matchs pour inverser la tendance et finir fort. Examinons un peu nos candidats.

Golden State Warriors

Bilan : 23-24, 10ème à l’Ouest

Le champion en titre, rien que ça. Seulement dixièmes à l’Ouest à la moitié de saison, les Dubs sont pour le moment loin de faire honneur à leur trophée acquis en juin dernier. Certes, il y a eu des bobos à gérer et plusieurs leaders à l’infirmerie mais on s’attendait à autre chose de la part des Warriors. Pourquoi les imaginer finir fort alors ? Tout simplement car l’infirmerie se vide enfin, parce qu’on imagine bien Bob Myers nous sortir un petit deal malin ou deux pour renforcer son banc et peut-être aussi trouver un intérieur qui tienne la route si possible (Poeltl ?). Et puis ce sont les Warriors en fait, pas une équipe qu’on peut enterrer comme ça sous prétexte qu’ils ont raté une demi-saison. Stephen Curry a l’air d’avoir bien envie de fermer des bouches, on sait la qualité que ce groupe peut démontrer. Peu de monde les voyait aller au bout l’an passé, ils ont fait mentir les pronos, à eux de jouer.

Phoenix Suns

Bilan : 24-24, 8ème à l’Ouest

Encore une équipe qui était annoncée comme favorite au début de saison et la chute a été lourde pour les Cactus. Là encore, ce sont les blessures qui ont fait des ravages avec Devin Booker qui squatte à l’infirmerie depuis des semaines. Sans oublier que Chris Paul, déjà pas au top de sa forme, a lui aussi été sur la touche plus d’une fois. En espérant que l’arrière pyromane revienne prochainement, il semble compliqué de ne pas imaginer les Suns remonter au classement d’ici avril. Cam Johnson est lui aussi revenu après un long séjour chez le toubib, on peut s’attendre à du renfort à la deadline avec Jae Crowder toujours plus proche du départ. Ce qui veut dire un asset supplémentaire par rapport au début de saison. Au complet, les Suns sont une des places fortes de l’Ouest et une équipe sur laquelle il faudra compter en Playoffs. Mais encore faut-il que les blessures laissent ce groupe tranquille.

On ne met pas une main à couper sur eux mais sait-on jamais ?

Los Angeles Lakers

Bilan : 22-25, 12ème à l’Ouest

On retrouve les Lakers là où on les a laissés l’an dernier, hors de la zone du Play-in. Assez incroyable pour une équipe qui compte quand même LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook dans ses rangs. Sauf qu’entre les blessures de AD et le supporting cast à côté, tout n’est pas rose à Los Angeles. Malgré sa saison en dent de scie, L.A. n’est pourtant pas si loin au classement. Il n’y a que deux matchs d’écart avec les Clippers qui sont sixièmes ! Avec un Davis annoncé proche du retour et en misant sur des bons deals à la deadline (comme avec Rui Hachimura par exemple), pourquoi ne pas imaginer une belle dynamique se mettre en place à la Crypto.com Arena ? Si Rob Pelinka chope un peu de défense et du shoot sur les extérieurs, les Lakers peuvent revenir avec un visage bien plus conquérant pour la fin de saison. Ça fait beaucoup de “si” mais on dit pourquoi pas ?