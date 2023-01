Sept matchs au menu du jour en NBA, ça commence dès 20h30, et un programme qui ravira tout type de fans. Y’a du gros choc défensif, des handlers de luxe et des gros marchés, bref il y en aura pour tout le monde jusqu’au petit matin !

# LE PROGRAMME

1h : Pacers – Bulls

1h30 : Heat – Celtics

1h30 : Knicks – Cavaliers

2h : Pelicans – Nuggets

2h30 : Mavericks – Wizards

3h : Suns – Hornets

4h : Lakers – Clippers

# À NE PAS MANQUER

Lakers de Los Angeles vs Clippers de Los Angeles. Clairement. L’affiche est hollywoodienne, les acteurs sont déjà oscarisés, le scénario sera peut-être bien claqué mais on en prendra forcément plein les yeux, d’une manière ou d’une autre. Paul George et Kawhi Leonard s’ils jouent, LeBron James et sa quête de greatness, Nico Batum et son béret, Moussa Diabaté sur le banc et Russell Westbrook qui fait le pitre mais pas autant que Pat Beverley ? On s’est compris, match immanquable.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT