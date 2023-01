C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Kristaps Porzingis pourrait décliner sa player option cet été pour tester le marché selon Marc Stein. L’insider ajoute quand même que l’intérieur se plaît à Washington et l’idée serait donc peut-être de refuser cette option pour signer un bail sur plusieurs années avec les Wizards.

Toujours selon Marc Stein, Terry Rozier et Fred VanVleet seraient dans le viseur des Suns, qui voient Chris Paul enchainer les blessures et qui ne seraient donc pas contre un peu de renfort à la mène. Le nom d’Immanuel Quickley a également été évoqué.

Et une franchise de plus sur John Collins ! Selon Chris Haynes, ce sont désormais les Pelicans qui réfléchiraient à l’idée de récupérer le bondissant ailier-fort à la deadline.

Sur nos autres réseaux