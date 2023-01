La trade deadline hivernale, c’est dans moins de quinze jours désormais ! Les discussions vont s’intensifier entre franchises, à l’image du transfert annoncé de Rui Hachimura chez les Lakers hier soir. TrashTalk en a profité pour vous balancer toute une pléiade d’infos… et ça vaut le coup de faire le point.

Comme d’habitude en période de trade deadline, TrashTalk recoupe les sources publiques et ses sources “inside” pour vous faire profiter des dernières actualités et tendances en matière de transferts en NBA. Voici les infos en date du 23 janvier 2023.

On est à 15 jours de la trade deadline.

C’est donc l’heure de la grosse update.

Dans les tweets suivants, tour d’horizon de ce qu’on a pu noter, échanger, retenir, écouter, confirmer et partager sur les dernières rumeurs de transferts. Sources publiques comme en off, as usual !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023