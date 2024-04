Sixers – Knicks, preview du Game 3 : Tyrese Maxey et sa bande doivent réagir à domicile

Menés 2-0 après deux matchs d’une grande intensité, dont une fin de rencontre très contestable lors du Game 2, les Sixers reviennent chez eux avec le couteau entre les dents. Contrairement au Cavaliers – Magic, la série entre New York et Philadelphie est très très serrée. 2-0 Knicks, mais rien n’est gagné. Et la bande à Joel Embiid le sait.

Les Sixers sont menés de deux manches, mais l’écart entre la formation de Nick Nurse et les Knicks est vraiment minime. Tactiquement, Philly assure avec notamment un plan anti-Jalen Brunson qui fonctionne à merveille : 23 points de moyenne pour la star de New York, bien en dessous de ce que l’on attend de lui en Playoffs. Comment ont-ils compensé ? Grâce à des Josh Hart, Donte DiVincenzo, Miles McBride… qui se jettent sur tous les ballons en défense, qui profitent des espaces en attaque pour punir avec brio.

Bien sûr, la fin du Game 2 ait été rendue contestable par un arbitrage que la NBA a reconnu comme mauvais sur certaines décisions. Elle n’enlève pas l’erreur sur la remise en jeu à la fin de la partie, quand les Sixers AURAIENT du prendre un temps mort pour concevoir une sortie de balle adaptée à la défense tout terrain des Knicks. Une bévue tactique qui coûte le match, et gâche le remarquable travail effectué durant les 48 minutes précédentes.

Cette nuit, il faudra faire preuve de plus d’attention dans les détails. La salle de Philadelphie est initiée aux Playoffs, sait comment faire du bruit pour déstabiliser l’adversaire. Tyrese Maxey est le meilleur joueur de la série individuellement. 34 points de moyenne, suivi de près par les 31,5 de Joel Embiid, qui estime que rien n’est encore joué dans la série. Le meneur des Sixers est à un niveau impérial, et le fait de jouer chez soi devrait encore renforcer sa facilité dans le jeu. On pense aussi aux lancers francs : à la maison, les 76ers doivent en tirer plus ! Maxey, mais aussi Tobias Harris doivent provoquer plus de fautes.

Le plan de jeu des Sixers est bon. Comme expliqué au-dessus, tout se passe dans des détails : envie, force mentale. C’est ce qui fait de cette série l’une des plus intéressantes du premier tour. Tom Thibodeau comme Nick Nurse ont les clés tactiques et les utilisent très bien. L’équipe qui en veut le plus aura la victoire. Rendez-vous à 1h30, ça s’annonce intense !