Comme la NBA s’y connait un peu en business, elle a donc décidé de faire débuter ce Christmas Day dans une des salles les plus mythiques au monde : le Madison Square Garden. Et si l’affiche n’est pas une finale de Conférence en puissance, attention car l’ouverture du bal pourrait bien être plus rythmée qu’on ne le pense.

Le cinquième de l’Est face au… sixième de l’Est. Déjà ça, ça en jette, ou presque. Les Sixers restent sur sept victoires de suite, Joel Embiid en plante 50 de temps en temps et James Harden est de retour et il a claqué un 20/10/20 avant-hier, bref c’est du très sérieux pour les visiteurs. Les locaux ? Avant de perdre deux fois non sans combattre face aux Raptors et aux Bulls, les Knicks avaient enchainé huit victoires de suite, une série les propulsant en haut du classement à l’Est grâce au réveil offensif de RJ Barrett, à la justesse de Jalen Brunson, aux efforts en défense et à une rotation qui semble enfin faire ses preuves à New York.

Une équipe des Knicks qui partait pourtant bien mal et pour qui on prévoyait il y a peu une saison encore très longue, mais il semblerait depuis quelques semaines que la mayonnaise prenne de nouveau au Madison, quelques semaines qui représentent également le temps qui sépare aujourd’hui du dernier match d’Evan Fournier sous les couleurs de New York, Vavane attendant désormais la bénédiction d’un transfert pour enfin se sortir de ce bourbier. Pour les Sixers la saison est rude, car Doc Rivers a du composer pendant un mois sans son chef d’orchestre James Harden, alors que le troisième homme fort du roster Tyrese Maxey est lui aussi absent depuis un long moment et sera d’ailleurs out ce soir pour cette grande fête de Noël. Rude mais pour l’instant solide, car à défaut de pouvoir compter sur toutes ses forces vives le Doc s’en sort, grâce notamment à un Joel Embiid qui alterne le très bon et l’exceptionnel.

Knicks à domicile ? Sixers pour venir frigorifier le Madison ? Rendez-vous ce soir dès 18h, ce sera avec l’apéritif, à moins que vous ne soyez encore au digestif du repas de midi. Ici ? Ça pourrait bien être les deux en même temps.