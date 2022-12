Actuellement dans sa 14e saison NBA, James Harden n’a plus qu’un objectif dans sa carrière : remporter son premier titre de champion avec les Sixers. Mais ce n’est pas pour autant qu’il estime avoir besoin d’une bague pour valider sa legacy. Le Barbu n’a pas peur de le dire : “Je fais partie de ceux qui ont changé le basket”.

Quand on parle des joueurs qui ont fait évoluer voire révolutionné le jeu durant les années 2010, le premier nom qui nous vient en tête est évidemment celui de Stephen Curry. Mais pendant que Steph et les Warriors bousculaient tous les codes en NBA à base de missiles à 3-points et de jeu small-ball, James Harden se transformait en l’une des armes offensives les plus indéfendables de l’histoire du côté de Houston.

“I’m one of the people that changed the game of basketball. Honestly, the only thing that I’m missing is a championship.” – James Harden (Via @FOXSports ) pic.twitter.com/gx6PJOCQWT — NBACentral (@TheNBACentral) December 16, 2022

En 2016, Harden a pris une nouvelle dimension suite à l’arrivée aux Rockets du coach Mike D’Antoni, qui l’a immédiatement replacé en tant que meneur de jeu pour maximiser ses qualités de playmaker. Le Barbu est d’abord passé à deux doigts de devenir le premier joueur depuis Nate Archibald en 1973 à terminer une saison en étant meilleur scoreur et meilleur passeur de la NBA (29 points et 11 passes de moyenne en 2016-17, deuxième scoreur et meilleur passeur de la Ligue). Ensuite, Harden a explosé d’innombrables records au scoring, allant jusqu’à concurrencer des monstres comme Wilt Chamberlain et Michael Jordan : trois saisons de suite à plus de 30 unités par match, dont une pointe à… 36,1 en 2018-19. Il en a profité aussi pour rafler un titre de MVP (2018) et faire des Rockets le principal concurrent de la dynastie Warriors, avec notamment une magnifique saison à 65 victoires en 2017-18 (record de franchise)

Prime James Harden, c’était un joueur absolument inarrêtable en un-contre-un. Son move signature, le step-back à 3-points, faisait d’énormes dégâts et a inspiré beaucoup d’autres attaquants. Et sa capacité à provoquer des fautes pour enchaîner les lancers-francs rendait fous ses adversaires, à tel point que la NBA changera certaines règles quelques années plus tard pour rééquilibrer le rapport de force entre attaque et défense. C’est sur les énormes talents de ce maestro que les Rockets version Daryl Morey ont construit leur attaque, avec comme objectif premier de toujours maximiser l’efficacité offensive de l’équipe à base de tirs primés et de shoots près du panier (RIP le jeu mi-distance). Dans une NBA de plus en plus basée sur les analytics, les Rockets d’Harden ont poussé le délire jusqu’au bout et sont justement devenus l’une des attaques les plus redoutables de la NBA, allant jusqu’à inspirer d’autres équipes en cours de route.

“James Harden est un meilleur scoreur que Michael Jordan. C’est juste un fait. Pour mesurer l’impact en attaque, il faut voir combien de points génère un joueur quand on lui donne le ballon. Et à ce niveau-là, James Harden est premier dans toute l’histoire.” – Daryl Morey, en 2019

Aujourd’hui à Philadelphie aux côtes de Morey, James Harden n’est évidemment plus le James Harden de Houston. Moins tranchant, moins efficace, plus distributeur que scoreur, le Barbu n’est plus dans son prime individuel. Et il continue d’être critiqué pour ses échecs en Playoffs, lui qui a connu un nouveau trou d’air en mai dernier avec les Sixers, lui qui n’a jamais réussi à emmener les Rockets en Finales NBA quand il était à son top niveau, lui qui est toujours à la recherche de sa première bague de champion.

Mais quelque part, oui, James Harden a bien changé le basket, que ça plaise ou non.

Source texte : Fox Sports