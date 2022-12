C’est un des retours les moins mentionnés mais les plus touchants de cette saison en NBA. Après une terrible blessure vécue il y a 10 mois, Joe Ingles va retrouver les parquets en affrontant les Pelicans ce lundi soir, sous le maillot des Bucks.

Joe Ingles is back !

Sacré Joe, la papatte gauche, les pick and roll à deux à l’heure, et le trashtalking à tout-va.

Il y a 10 mois, toute la fanbase du Jazz pleurait la blessure de son leader émotionnel, au sol en se tenant le genou gauche. Une rupture des ligaments croisés qui tirait un trait sur sa saison, mais aussi son aventure à Utah, et plus globalement celle du Jazz sous Quin Snyder. La peine était réelle autour d’Ingles, surtout en le voyant être transféré comme une pièce détachée à Portland avant la trade deadline. Mais jouer avec les Blazers ? Ce n’était pas le projet.

Agent libre cet été, Joe a quitté l’Oregon et a posé ses valises dans le Wisconsin, afin de relancer sa carrière avec les Bucks.

Ce qu’on attendait, c’était la date officielle de son retour. Savoir quand est-ce que Giannis Antetokounmpo et ses nouveaux potes allaient pouvoir profiter du vice de l’Australien, et quand est-ce que nous – fans de NBA – allions pouvoir retrouver un superbe chambreur dans les coulisses de la Ligue.

Et bien cette date est tombée, et ce sera ce lundi 19 décembre lors du match entre les Bucks et les Pelicans.

ESPN Sources: After nearly 10 months of rehabilitation on a torn left ACL, Milwaukee Bucks forward Joe Ingles is targeting his return vs. New Orleans on Monday. Once Ingles successfully completes a final 5-on-5 workout Saturday, that’ll be the last hurdle in his comeback. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 16, 2022

Remplaçant depuis trois ans maintenant, après avoir été un titulaire quasi-indiscutable à Utah, Joe Ingles va évidemment revenir doucement, à son rythme.

Déjà qu’il est pas rapide de base, on va vraiment appuyer sur le bouton slow-motion et baisser les attentes le plus bas possible. L’objectif numéro 1, c’est de pouvoir rejouer sans avoir mal, et retrouver ses sensations sur le parquet. Si derrière il retrouve petit à petit son niveau (10 points et 4 passes de moyenne à 40% à trois-points), les Bucks auront avec eux une nouvelle arme de choix en sortie de banc.

Et si vous avez quelques mois de préchauffage avant les Playoffs ? Pour une équipe de Milwaukee déterminée à retrouver le trône de la NBA ? Attention à la concurrence.

Rendez-vous ce lundi donc, face aux Pelicans, pour un comeback qui va donner le sourire, du Wisconsin à… Salt Lake City, assurément.

Source : Adrian Wojnarowski – ESPN