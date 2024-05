Celtics – Cavaliers, la preview du Game 1 : Boston doit marquer son territoire

La demi-finale de conférence Est entre Boston et Cleveland, ça commence cette nuit ! À 1h, les Celtics n’auront qu’un seul objectif : faire comprendre aux Cavaliers que la qualification pour la suite n’est pas pour eux. Et cela passe par une prestation exemplaire, histoire de taper fort là où ça fait mal : dans les esprits.

Le TD Garden sera survolté. Les Celtics ont encore besoin de prouver qu’ils n’ont aucun adversaire à leur mesure à l’Est. Oui, la série contre le Heat a été remportée 4-1. Oui, une fois le premier match perdu, les C’s ont mis le coeur à l’ouvrage et n’ont laissé aucune chance à une équipe gênée par les blessures. Le seul point qui fait désordre ? Cette espèce d’arrogance, montrée par séquences, sur l’adversaire. Peut-être faudrait-il mieux nommer cela du laisser-aller, mais le constat est le même : Boston a parfois semblé jouer avec sa nourriture là où il aurait fallu avaler ça en deux trois crocs bien placés.

Ils affrontent cette nuit Cleveland. Un match important pour rentrer au mieux dans la série, même s’il faudra faire sans Kristaps Porzingis, toujours blessé au niveau du mollet. Impérial durant plusieurs matchs du premier tour, on attend Derrick White de pied ferme, même si la principale mission de la ligne extérieur des Celtics sera de rendre Donovan Mitchell inoffensif. Sans lui, les Cavaliers ont des chances de victoires bien amincies. Attention à Evan Mobley, peut-être suppléé par Jarrett Allen dans la peinture bien que le pivot de l’Ohio soit listé comme questionnable à l’heure où ces lignes sont écrites. Il faudra quoi qu’il arrive un exploit pour que les Cavs gagnent, mais les yeux seront aussi tournés vers l’attitude des Celtics.

Jarrett Allen is still questionable for Game 1 of the second round vs. the Celtics, per @cleveland19news. pic.twitter.com/V45bRAjLiw

— Cavs Daily (@cavsdaily_) May 7, 2024



Une victoire en mode formalité, histoire de rappeler qui est le chef à l’Est et de marquer d’entrée son territoire. Voilà le deal pour Boston !