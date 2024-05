Alors que certaines séries du second tour sont déjà avancées, certaines commencent ce soir. C’est le cas de Thunder – Mavericks, dont le coup d’envoi est prévu à 3h30 du matin. Si vous n’aviez rien de prévu, c’est parfait.

La match-up sent l’orage, et ce n’est pas pour nous déplaire. Deux des équipes les plus en forme de la fin de saison régulière se retrouvent en demi-finale de conférence. Preview des clés de ce Game 1.

À l’extérieur pour les deux premières rencontres, Dallas va devoir montrer un meilleur visage que pour le Game 1 de la série précédente. Mené 56-30 à la pause, le groupe de Jason Kidd avait livré pâle copie. Et malgré la qualification, les Mavs n’ont pas toujours rassuré. En cause d’abord, les limites de leur secteur intérieur, que ce soit vis-à-vis de problèmes de fautes ou sur le plan offensif. Trop souvent, Daniel Gafford est apparu un galère (6 points à 46% au tir), lui si précieux en régulière. Et PJ Washington est loin d’avoir rassuré derrière.

La victoire de Dallas est en partie due aux merveilles de ses joueurs extérieurs, et ce alors même que l’inefficacité de Luka Doncic a pu être pointée du doigt. Avec 40% d’adresse dont 23% derrière l’arc, le candidat MVP a posé ses stats avec trop de déchets. Et quand un journaliste demande à Mark Daignault si un plan est prévu contre le génie slovène, le coach d’OKC ne peut pas être plus clair.

“Simplement veiller à ce que Lu {Dort} soit à l’heure pour le match.”

Mark Daigneault’s plan for Luka Doncic this series 😅 pic.twitter.com/ySukIK1uN1

— SportsCenter (@SportsCenter) May 6, 2024

Car si quelque chose a pu surprendre à OKC pendant le premier tour, c’est le niveau de défense affiché. Certes, les Pelicans étaient diminués et souffraient de l’absence de Zion Williamson. Mais le Thunder, intraitable, n’a pas laissé une miette d’espoir. Lu Dort en tête, le plan de jeu étouffant de Daignault a donné une impression visuelle plutôt impressionnante, alors qu’aucun joueur ne semblait se soustraire à l’effort.

Chet Holmgren, deuxième au nombre de contres depuis le début des Playoffs, semble suffisamment aguerri pour gérer le secteur intérieur de Dallas tout en tenant activement les pick-and-roll appelés par Luka Doncic. Plusieurs fois cette saison, on a pu observer Dort ou Jalen Williams accompagner le pivot dans cet exercice, profitant de leur polyvalence pour switcher à souhait. Alors qu’un SGA est toujours dans le coin en floating pour éventuellement venir en aide, la défense d’OKC semble une des mieux rodées de la ligue. En tout cas depuis le début des Playoffs, ça envoie.

OKC Round 1 Defense:

89.5 PPG

39.6% FG

26.7% 3PT

18 turnovers per game

Thunder leads the NBA Playoffs in each category. pic.twitter.com/AaTtkAPzlA

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) May 1, 2024

Le facteur X s’appelle peut-être Kyrie ou Luka, et plus globalement l’efficacité offensive de ces Mavs face à cette défense en place. Étincelant dans la série face aux Clippers, Irving peut faire passer nombre de défenseurs extérieurs pour des quiches, même avec toute la concentration du monde. Mais à ce niveau-là, ça reste impardonnable de sous-estimer Luka Doncic. Même s’il n’a pas fourni l’impact espéré pour l’instant – ce qui n’enlève rien à un niveau déjà bon – c’est LE joueur qui peut envoyer un 50/12/15 tout droit de Jupiter au meilleur moment.

Si la paire Luka-Kyrie est impossible à stopper, OKC a toutefois des armes pour l’enrayer. Et si Dallas commence à caler offensivement, c’est précisément ce qui peut les faire monter en frustration et ce qui a posé problème face à LA. Début de réponse tout à l’heure. Le Thunder entame ce premier match légèrement favori, mais vu l’identité des acteurs en face, oh que tout est possible. Jason Kidd a tout juste prolongé, il faudrait fêter ça.

Le Game 1 de Thunder – Mavericks c’est ce soir, rendez-vous sur les coups de 3h30 du matin dans l’Oklahoma. La salle sera bouillante, les t-shirt bleu et blanc de la partie, et le spectacle avec.