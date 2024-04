Luka Doncic : “J’ai l’impression d’avoir laissé tomber Kyrie Irving”

Gêné par son genou et moins dominant qu’en régulière, Luka Doncic n’est pas content de ses performances face aux Clippers. Le meneur slovène a fait son mea culpa après le Game 4.

On peut donc tourner en 29 points, 9,8 rebonds et 8,5 passes et ne pas être satisfait de ses performances. Telle est la leçon du jour pour Luka Doncic. Si le Slovène noircit la feuille de stats soir après soir, sa série globale face aux Clippers est irrégulière. Scoring, création pour les autres, Lulu sait faire, mais son efficacité est en chute libre depuis le début des Playoffs. Alors qu’il tirait à quasiment 49% durant la saison, il est actuellement à 39% au shoot sur les quatre premiers matchs de la série. De loin ? C’est encore pire puisqu’il passe de 38% en régulière à seulement 26%..

Défensivement, Doncic avait su hausser le ton lors des premiers matchs mais ses douleurs au genou l’ont visiblement gêné cette nuit et James Harden s’est fait un plaisir de sanctionner ce manque avec 33 points et la victoire.

Au moment d’aller en conférence de presse, Luka Doncic a donc pris ses responsabilités. Le candidat MVP regrette de ne pas avoir réussi à mieux soutenir Kyrie Irving, auteur de 40 points cette nuit face aux Clippers. Des propos rapportés par Tim MacMahon d’ESPN.

Luka Doncic on Kyrie Irving: “I feel like I’m letting him down. … I got to help him more.”

Doncic (right knee soreness) says he’s “obviously hurting” but that it’s not an excuse.

” J’ai l’impression de le [Kyrie Irving, ndlr] laisser tomber… Je dois l’aider davantage.”

Le meneur a confirmé qu’il était gêné par son genou mais il ne veut pas se cacher derrière une blessure pour expliquer sa baisse de niveau. Doncic compte bien se rattraper et ça tombe bien car un Game 5 capital arrive du côté de Los Angeles. Dallas a raté l’occasion de faire le break et maintenant L.A. a retrouvé l’avantage du terrain alors qu’on les voyait déjà au pied du mur. Les deux équipes arrivent au tournant de la série et c’est là qu’on attend les grands joueurs. À Luka Magic de jouer maintenant.

