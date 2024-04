Anthony Edwards a SURVOLÉ le premier tour face aux Suns

Il suffit parfois d’une action d’éclat ou d’une série de Playoffs pour faire basculer le destin d’un joueur et lui faire prendre une autre dimension. C’est peut-être ce qui est officiellement en train d’arriver à Anthony Edwards après son premier tour dantesque face aux Suns.

Bien sûr, le potentiel d’Ant-Man n’est un secret pour personne et tout le monde sait qu’il pouvait (devait ?) arriver vers les sommets de la NBA dans un avenir plus ou moins proche, mais ce sweep des Wolves infligé à Phoenix et cette série pourrait bien marquer l’avènement de la star qu’est en train de devenir Anthony Edwards sous nos yeux. Le numéro 5 des Loups a été tout simplement irrésistible et a porté les Wolves sur ses épaules pendant toute la série. Dingueries offensives, trashtalking, leadership, mais aussi efforts défensifs tout de même, Anthony Edwards a tout simplement éclaboussé la série de sa classe et de son aura, et ce n’est que le début, sachez-le.

31 points, 8 rebonds et 6 passes de moyenne, avec 2 interceptions, 51% au tir et 44% de réussite à trois points.

Anthony Edwards a survolé la série face aux Suns.

Dans une matchup face à Devin Booker ? C’était le meilleur arrière de la série.

Dans une matchup face à KD ?…

Outre son Game 2, relativement manqué avec 15 points mais à 3/12 au tir, Anthony Edwards s’est amusé de la défense des Suns. 33 points au Game 1, avec en prime du trashtalking bien épicé comme on aime, que l’on a eu la chance de suivre au Grand Rex avec 2 500 personnes, puis 36 points au Game 3, et une pointe à 40 unités lors de ce quatrième et dernier match de la série donc, auquel il faut ajouter un dunk en haute altitude sur la truffe de Kevin Durant, qui a dû regarder son joueur préféré – selon ses propres termes – lui grimper dessus avant de l’éliminer, vraiment pas rancunier le KD avant de prendre son avion pour Cancun.

L’apprentissage semble porter ses fruits pour Anthony Edwards et les Wolves, qui ont relativement déçu lors des deux dernières saisons où ils ont été éliminés au premier tour, mais KAT, Rudy Gobert et les autres jeunes Loups ont appris de leurs échecs et abordent désormais ces Playoffs dans la peau d’un contender assumé. Et ça, ils le doivent beaucoup à Anthony Edwards, déjà insolent en saison régulière, mais qui prouve qu’il est réellement de la trempe des plus grands, qui élèvent leur niveau de jeu dans les moments importants. Minnesota est entre de très bonnes mains.