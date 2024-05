Quand Victor Wembanyama jouait gardien de but à 10 ans…

Rookie de l’année et visage du basket français d’aujourd’hui et de demain, Victor Wembanyama a pourtant joué au foot avant de se concentrer à 100% sur le basket. Il jouait même gardien de but, la preuve en images.

C’est Val (aka cordonBleu95 sur Twitter) qui a ressorti ces pépites, lui qui était coéquipier de Victor en U11 il y a une dizaine d’années.

“L’anecdote d’avoir joué avec lui est vraiment dingue, donc quand j’ai vu la vidéo où il faisait des arrêts je me suis dit qu’il fallait que je ressorte les archives !” – Val pour TrashTalk

Victor Wembanyama était à Nanterre ce week-end, pour participer à l’événement “Victory Mode” organisé par son équipementier Nike. L’occasion pour Wemby de rencontrer la jeunesse locale, de taper quelques dunks, mais donc aussi de remettre son maillot de gardien de but au stand “En mode reprise”.

Défendre sa cible, c’est vraiment dans le sang chez Victor. Peu importe le sport !

Et dire que c’était mon goal en U11 ptdrrr (une tête de plus que les coachs à 10 ans) https://t.co/QRNHmHwrAs pic.twitter.com/BwCSFzDtLY

— Val🐃 (@cordonBleu95) May 19, 2024

