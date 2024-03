Ils étaient quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à démarrer la saison en NBA. On attendait des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies chargés de faire toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tentent un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Victor Wembanyama déroule, les Français de G League aussi, et Rudy Gobert préchauffe pour les Playoffs.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Deux matchs assez calmes, puis une grosse perf contre les Grizzlies, malgré la défaite au buzzer. Victor se dirige tranquillement vers la médaille du meilleur contreur de la Ligue et, surtout, son trophée de ROY, et cet été il alternera Jeux Olympiques et conseils pour la Free Agency des Spurs. Il fait le tout le Vic, tout.

Spurs vs Mavericks : 12 points à 3/13 au tir dont 0/3 du parking et 6/7 aux lancers, 11 rebonds, 3 passes, 1 steal et 6 contres en 32 minutes

Spurs vs Grizzlies : 31 points à 11/24 au tir dont 3/12 du parking et 6/10 aux lancers, 16 rebonds, 5 passes, 2 steals et 3 contres en 33 minutes

Spurs vs Suns : 13 points à 5/7 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes et 1 contre en 21 minutes

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 20,7 points à 46,6% au tir dont 32,1% du parking et 80,6% aux lancers, 10,4 rebonds, 3,5 passes, 1,3 steal et 3,4 contres en 29 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Revenu de blessure en milieu de semaine, Rudy est comme les Wolves : il préchauffe en vue des Playoffs, car c’est véritablement là qu’on l’attendra lui et ses Loups. En attendant, il est toujours le favori pour aller chercher un quatrième DPOY, qu’il en profite car les prochains déménageront de Saint-Quentin au Chesnay.

Wolves @ Jazz : DNP

Wolves vs Nuggets : DNP

Wolves vs Cavs : 9 points à 4/7 au tir et 1/4 aux lancers, 14 rebonds, 1 passe et 2 contres en 37 minutes

Wolves vs Warriors : 17 points à 7/10 au tir et 3/3 aux lancers, 12 rebonds, 2 passes et 1 contre en 37 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,6 points à 64,5% au tir et 64,9% aux lancers, 12,9 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 2,1 contres en 34 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Saison terminée pour le crack, rendez-vous… aux Jeux Olympiques, peut-être, ou pas.

Wizards vs Rockets : DNP

Wizards vs Kings : DNP

Wizards vs Raptors : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,4 points à 43,5% au tir dont 34,6% du parking et 70,2% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 27,2 minutes

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Le capitaine de l’Équipe de France continue de se battre pour la sixième place à l’Est, synonyme de qualification directe pour les Playoffs, où Philly retrouvera – peut-être – Joel Embiid. En attendant Nico fait ce qu’il peut et c’est déjà très propre.

Sixers vs Heat : 2 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking, 8 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en 38 minutes

Sixers @ Suns : 8 points à 3/4 au tir dont 1/2 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 steal et 1 contre en 24 minutes

Sixers @ Lakers : 0 point à 0/2 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 20 minutes

Sixers @ Clippers : DNP

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,1 points à 45,7% au tir dont 39% du parking et 71,4% aux lancers, 4,1 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 0,7 contre en 24,8 minutes

# Evan Fournier (Detroit Pistons)

2/16 du parking cette semaine pour Vavane, on serait vache on l’appellerait Jordan Poule. Pas facile de s’épanouir sur le banc d’une équipe qui sent la crotte, mais Evan joue et c’est déjà pas mal. Petit bonus track pas cool, il devrait perdre en fin de saison son record de plus gros marqueur à 3-points sur une saison chez les Knicks, au profit de Donte DiVincenzo, un roux…

Pistons @ Celtics : 3 points à 1/9 au tir dont 1/7 du parking, 1 rebond et 4 passes en 22 minutes

Pistons vs Pacers : 5 points à 2/6 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds, 4 passes et 1 steal en 22 minutes

Pistons vs Celtics : 6 points à 3/7 au tir dont 0/3 du parking, 1 rebond, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Pistons vs Pelicans : 2 points à 0/5 au tir dont 0/4 du parking et 2/2 aux lancers et 1 rebond en 10 minutes

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6,8 points à 35,7% au tir au tir dont 28,4% du parking et 85,7% aux lancers, 1,9 rebond, 1,6 passe, 1 steal et 0,1 contre en 17,4 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Trop juste pour faire le douzième en NBA mais étincelant en G League. Ça pourrait être mieux mais ça pourrait être bien pire, ça c’est de l’analyse qui analyse.

Thunder vs Jazz : 0 point à 0/1 du parking et 1 rebond en 4 minutes

Thunder @ Raptors : DNP

Thunder @ Bucks : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,3% au tir dont 29,9% du parking et 87,5% aux lancers, 1,6 rebond, 1,1 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 11 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue @ Greensboro Swarm : 28 points à 12/21 au tir dont 1/5 du parking et 3/4 aux lancers, 7 rebonds et 5 passes en 35 minutes

Oklahoma City Blue @ Greensboro Swarm : 22 points à 7/16 au tir dont 3/8 du parking et 5/6 aux lancers, 6 rebonds et 3 passes en 33 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 17,2 points à 47% au tir dont 31% du parking et 68,6% aux lancers, 7,3 rebonds, 5,7 passes, 0,9 steal et 0,7 contre en 31,4 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Il a réintégré la rotation de Billups cette semaine, mais il n’a pas spécialement détonné. RR doit prendre un peu de confiance pour être aussi tranchant en attaque qu’utile en défense, les trois dernières semaines de la régulière sont faites pour ça.

Blazers @ Bulls : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 1 rebond en 4 minutes

Blazers vs Clippers : 8 points à 3/5 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds et 3 passes en 20 minutes

Blazers vs Clippers : 5 points à 2/2 au tir et 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 23 minutes

Blazers vs Nuggets : 3 points à 1/2 au tir et 1/1 aux lancers, 1 rebond et 5 passes en 16 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3 points à 38,2% au tir dont 37,5% du parking et 76,5% aux lancers, 1,6 rebond, 1,1 passe et 0,2 steal en 10,2 minutes

En G League :

Rip City Remix @ Ontario Clippers : DNP

Rip City Remix @ Ontario Clippers : DNP

Rip City Remix @ Austin Spurs : DNP

Rip City Remix @ Austin Spurs : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,7 points à 36,5% au tir dont 24,1% du parking et 57,9% aux lancers, 6 rebonds, 1,5 passe et 0,8 steal en 29,2 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Trop juste pour faire le douzième en NBA mais étincelant en G League. Ça pourrait être mieux mais ça pourrait être bien pire, il pourrait par exemple être Killian Hayes.

Thunder vs Jazz : DNP

Thunder @ Raptors : DNP

Thunder @ Bucks : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 57,9% au tir dont 33,3% du parking et 66,7% aux lancers, 2,5 rebonds, 0,1 passe et 0,5 contre en 6,8 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue @ Greensboro Swarm : 18 points à 7/8 au tir dont 2/2 du parking et 2/3 aux lancers, 13 rebonds, 2 passes, 1 steal et 5 contres en 33 minutes

Oklahoma City Blue @ Greensboro Swarm : 10 points à 2/6 au tir dont 0/2 du parking et 3/3 aux lancers, 16 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 33 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 13,8 points à 55,3% au tir dont 31,3% du parking et 82,6% aux lancers, 11,8 rebonds, 1,8 passe, 0,8 steal et 2,3 contres en 27 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Pas de news de Moussa depuis bientôt quinze jours, il doit certainement préparer les Finales NBA, lorsqu’il poussera Mason Plumlee et Daniel Theis à la retraite.

Clippers @ Blazers : DNP

Clippers @ Blazers : DNP

Clippers vs Sixers : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,6 points à 52,6% au tir et 64,3% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 5,8 minutes

En G League :

Ontario Clippers vs Rip City Remix : DNP

Ontario Clippers vs Rip City Remix : DNP

Ontario Clippers @ Texas Legends : DNP

Ontario Clippers @ Texas Legends : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,6 points à 56,7% au tir dont 20% du parking et 55,8% aux lancers, 10,3 rebonds, 2,5 passes, 1,2 steal et 2,1 contres en 29,2 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Le Français rosse la G League depuis maintenant trois semaines, et on attend avec impatience de le voir sur le terrain avec Wemby en NBA. Allez, c’est le moment là !

Spurs vs Mavericks : DNP

Spurs vs Grizzlies : DNP

Spurs vs Suns : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Austin Spurs @ Rio Grande Valley Vipers : 13 points à 5/12 au tir dont 1/6 du parking et 2/3 aux lancers, 9 rebonds, 4 passes, 2 steals et 2 contres en 30 minutes

Austin Spurs vs Mexico City Capitanes : 23 points à 9/15 au tir dont 1/4 du parking et 4/5 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes et 3 steals en 36 minutes

Austin Spurs vs Rip City Remix : 17 points à 6/15 au tir dont 1/6 et 3/4 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 31 minutes

Austin Spurs vs Rip City Remix : 16 points à 5/8 au tir dont 2/5 du parking et 2/5 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes et 1 steal en 32 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 15,5 points à 43,9% au tir dont 23% du parking et 63,9% aux lancers, 4,9 rebonds, 3,4 passes, 1,6 steal et 0,9 contre en 28,8 minutes

# Theo Maledon (Sioux Falls Skyforce)

Le temps de jeu fond comme neige au soleil, décidément 2024 ne restera pas dans les annales de Théo, enfin si, enfin presque, enfin bref.

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 3,5 points à 28,6% au tir dont 16,7% du parking et 93,3% aux lancers, 1,4 rebond, 1,6 passe et 0,4 steal en 12,5 minutes

En G League :

Sioux Falls Skyforce @ Memphis Hustle : 6 points à 2/4 au tir dont 2/2 du parking et 0/1 aux lancers, 10 rebonds et 9 passes en 30 minutes

Sioux Falls Skyforce vs Cleveland Charge : 3 points à 1/1 du parking et 2 rebonds en 4 minutes

Sioux Falls Skyforce vs Cleveland Charge : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en G League : 9,6 points à 51,9% au tir dont 77,8% du parking et 80% aux lancers, 4 rebonds, 3,6 passes, 0,8 steal et 0,2 contre en 21,7 minutes

# Malcolm Cazalon (Westchester Knicks – G League)

Pas de nouvelles bonnes nouvelles.

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis, parait même qu’il avait mis un 3-points

Westchester Knicks @ Raptors 905 : DNP

Westchester Knicks @ Maine Celtics : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 8,3 points à 34,1% au tir dont 34,5% du parking et 76,9% aux lancers, 3,1 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,7 contre en 26 minutes

# Killian Hayes (-)

Pas vu pas pris.

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina (-)

Pas d’news, la lose.

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes