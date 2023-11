Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Victor Wembanyama a encore fait ses stats mais il n’a toujours pas gagné…

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Quatre matchs cette semaine pour Victor Wembanyama, un petit problème de floquage face aux Warriors, et surtout quatre défaites malgré des lignes statistiques solides. Plus que son niveau c’est son utilisation et le jeu des Sûrs qui pose problème, et à ce rythme-là la saison risque d’être très longue. En outre, Victor a probbalement perdu le lead dans la course au ROY, puisque dans le même temps Chet Holmgren cartonne avec une équipe qui gagne.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 19 points à 43,1% au tir dont 26,7% du parking et 82,1% aux lancers, 9,4 rebonds, 2,6 passes, 1 steal et 2,6 contres en 30,4 minutes

WEMBY

Yesssiiiiiir! ✋💥 pic.twitter.com/juwLoiTkc6

— NBA France (@NBAFRANCE) November 23, 2023

Wemby. 🇫🇷

22 POINTS

15 REBONDS

3 AST / 1 STL / 3 BLK

Les Spurs s’inclinent 102-109 face aux Clippers pic.twitter.com/EgduBfX7eY

— NBA France (@NBAFRANCE) November 23, 2023

TGIF. pic.twitter.com/nwOdpX8pn7

— NBA France (@NBAFRANCE) November 24, 2023

👽 📀

Une mixtape de @Wemby depuis le début de la pré-saison !

enjoy. pic.twitter.com/AuuWxwoXmn

— NBA France (@NBAFRANCE) November 24, 2023

Victor. 🇫🇷

22 points

9 rebonds

4 passes

1 stl / 2 blk

Les Spurs s’inclinent 112-118 à San Francisco #NBAInSeasonTournament pic.twitter.com/wuygXaO3R8

— NBA France (@NBAFRANCE) November 25, 2023

😤 @wemby pic.twitter.com/bFjVoRqXKV

— NBA France (@NBAFRANCE) November 27, 2023

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Trois victoires et une défaite cette semaine pour Rudy et les Wolves, qui restent en haut de la Conférence Ouest et parmi les meilleures défenses du pays. La Gobe a trouvé son rythme en compagnie des deux autres All-Stars de l’équipe, en gros il fait le sale boulot mais il est peut-être le joueur qui le fait le mieux dans cette Ligue. Le Rudy dominateur est de retour !

Wolves vs Knicks : 16 points à 7/7 au tir et 2/7 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 2 contres en 26 minutes

Wolves vs Sixers : 13 points à 6/8 au tir et 1/2 aux lancers, 11 rebonds, 3 passes et 3 contres en 31 minutes

Wolves vs Kings : 12 points à 5/8 au tir et 2/2 aux lancers, 11 rebonds et 2 contres en 36 minutes

Wolves @ Grizzlies : 13 points à 5/7 au tir et 3/4 aux lancers, 4 rebonds et 2 contres en 25 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 12,1 points à 57,8% au tir et 58% aux lancers, 11,7 rebonds, 1,3 passe, 0,7 steal et 2,2 contres en 32,3 minutes

RUDY. 🇫🇷 🐺

16 POINTS (7-7 FG)

7 REBONDS

1 AST / 2 BLK

Les @Timberwolves décrochent leur 10ème victoire de la saison pic.twitter.com/HPVDVQIzLm

— NBA France (@NBAFRANCE) November 21, 2023

pic.twitter.com/6iFSR0Kixd

— NBA France (@NBAFRANCE) November 21, 2023

Rudy & Nico 🫶 pic.twitter.com/VHkTAI42NF

— NBA France (@NBAFRANCE) November 23, 2023

𝐑𝐔𝐃𝐘. 𝐆𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓. 🇫🇷

13 points

11 rebonds

3 passes

3 contres

Les @Timberwolves l’emportent 112-99

11ème victoire de la saison, leaders de la Conférence Ouest pic.twitter.com/SEWjyvDfX7

— NBA France (@NBAFRANCE) November 23, 2023

🇫🇷 RUDY. MIXTAPE. 🦖

Le meilleur de son début de saison avec les @Timberwolves ! pic.twitter.com/N2MgCH9p3O

— NBA France (@NBAFRANCE) November 24, 2023

Rudy 🇫🇷

12 points

11 rebonds

2 contres

Les Wolves s’inclinent face aux Kings 111-124 #NBAInSeasonTournament pic.twitter.com/zZ3vA6QmOL

— NBA France (@NBAFRANCE) November 25, 2023

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Blessé à l’épaule en début de semaine, Killian Hayes est revenu en sortie de banc, pour un apport minime. Les Pistons sont cata depuis le début de saison, mis à part trois premiers matchs qui avaient pourtant été prometteurs, et Kiki peut faire partie des moteurs du réveil de son équipe. Allez !

Pistons vs Nuggets : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 2 passes et 2 steals en 14 minutes

Pistons @ Pacers : 6 points à 3/6 au tir, 1 rebond et 3 passes en 17 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9,2 points à 39,6% au tir dont 30,4% du parking et 75% aux lancers, 2,7 rebonds, 4,3 passes, 1,2 steal et 0,5 contre en 27,5 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

En train de devenir l’un des 3 and D les plus intéressants de NBA, tellement intéressant qu’il nous fait nous… intéresser aux Wizards. Bilal prend ce qu’on lui donne et il se régale avec, il est souvent l’un des plus gros temps de jeu de son équipe et ça promet pour la suite, si on évite de regarder dans la colonne des victoires.

Wizards vs Bucks : 12 points à 5/7 au tir dont 2/2 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 2 steals en 25 minutes

Wizards @ Hornets : 7 points à 2/6 au tir dont 0/3 du parking et 3/3 aux lancers, 2 passes et 1 contre en 19 minutes

Wizards @ Bucks : DNP

Wizards vs Hawks : 7 points à 3/5 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,3 points à 51,1% au tir dont 44,2% du parking et 61,9% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,9 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 26 minutes

Bilal. 🇫🇷

12 points (5-7 FG)

3 reb / 1 ast / 2 stl

Les images de son match face aux Bucks pic.twitter.com/W6zK82m4xb

— NBA France (@NBAFRANCE) November 21, 2023

🇫🇷 pic.twitter.com/6UILjKK64U

— NBA France (@NBAFRANCE) November 21, 2023

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Revenu aux affaires après une petite semaine d’absence, Nicolas Batum s’est très vite rendu – de nouveau – indispensable à son équipe. Son match à OKC est son meilleur offensivement depuis un moment, mais c’est en défense et dans le leadership que Nico se démarque encore et toujours. C’est mon capitaine ça !

Sixers vs Cavs : 5 points à 2/5 au tir dont 1/4 du parking, 4 rebonds et 2 passes en 27 minutes

Sixers @ Wolves : 6 points à 2/4 du parking, 3 rebonds et 1 contre en 24 minutes

Sixers @ Thunder : 14 points à 4/7 au tir dont 3/6 du parking et 3/4 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes et 2 contres en 32 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,8 points à 55% au tir dont 48,6% du parking et 75% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,5 passe, 0,5 steal et 1 contre en 24,1 minutes

pic.twitter.com/olCm6ZUW99

— NBA France (@NBAFRANCE) November 22, 2023

Saturday. Batum. 🇫🇷 🦇

14 PTS | 7 REB | 2 BLK @sixers x @nicolas88batum#NBASaturdays pic.twitter.com/1PtFvCXhyG

— NBA France (@NBAFRANCE) November 26, 2023

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Rien à déclarer cette semaine pour Ousmane, qui regarde le Thunder enchainer les victoires sans lui. Pas bon signe ?

Thunder vs Bulls : DNP

Thunder vs Sixers : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond et 2 passes en 8 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,3 points à 36,1% au tir dont 26,9% du parking et 75% aux lancers, 1,9 rebond, 1 passe et 0,1 steal en 11 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 17,5 points à 39,4% au tir dont 31,3% du parking et 75% aux lancers, 9,5 rebonds, 3,5 passes, 1 steal et 1 contre en 33,1 minutes

# Theo Maledon (Charlotte Hornets)

Il a disparu de la rotation de Steve Clifford mais n’a pas pour autant intégré celui de la G League. Savent-ils au moins qu’il est là ?

Hornets vs Celtics : DNP

Hornets vs Wizards : DNP

Hornets @ Magic : 3 passes en 4 minutes

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 4,9 points à 29,7% au tir dont 17,2% du parking et 91,7% aux lancers, 2,1 rebonds, 2,1 passes et 0,6 steal en 17,5 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Son plus beau highlight de la semaine ? Il a porté le maillot de son frère.

Thunder vs Bulls : DNP

Thunder vs Sixers : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,5 points à 50% au tir, 66,7% du parking et 66,7% aux lancers, 4 rebonds, 0,2 passe et 1 contre en 11 minutes

Brothers. ♥️@sarr_olivier portant le jersey de son petit frère @alexandresarr_ @PerthWildcats x @OKCThunder pic.twitter.com/ir6ZbhIuBF

— NBA France (@NBAFRANCE) November 20, 2023

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Rentre parfois dans le garbage time, et profite surtout de côtoyer quelques légendes sur le banc des Clippers.

Clippers @ Spurs : 3 points à 1/2 au tir et 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 steal en 4 minutes

Clippers @ Spurs : DNP

Clippers vs Pelicans : DNP

Clippers vs Mavericks : 1 point à 0/2 au tir et 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 steal en 5 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,1 points à 50% au tir et 70% aux lancers, 2,4 rebonds, 0,5 passe et 0,5 steal en 6,8 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Quasiment jamais utilisé en NBA, Rayan s’éclate en revanche en G League. Vu la saison des Blazers, possible qu’à partir de janvier RR joue 35 minutes par match, ça ne nous étonnerait même pas.

Blazers @ Suns : 0 point à 0/1 au tir, 1 passe et 1 steal en 2 minutes

Blazers vs Jazz : 0 point à 0/2 dont 0/1 du parking en 6 minutes

Blazers @ Bucks : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 0,7 point à 8,3% au tir dont 16,7% du parking et 50% aux lancers, 0,1 rebond, 0,3 passe et 0,3 steal en 4,8 minutes

En G League :

Rip City Remix vs Ontario Clippers : 13 points à 4/7 au tir dont 3/5 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 34 minutes

Rip City Remix vs Salt Lake City Stars : 24 points à 8/16 au tir dont 5/9 du parking et 3/3 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 34 minutes

Rip City Remix vs Salt Lake City Stars : 19 points à 8/20 au tir dont 3/7 du parking et 0/3 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 2 steals en 33 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 14,5 points à 44,1% au tir dont 45,2% du parking et 73,3% aux lancers, 6,4 rebonds, 2,1 passes et 1,3 steal et 0,4 contre en 32,7 minutes

The rookies put on a SHOW! Malachi Smith and Rayan Rupert combined for 4️⃣9️⃣ points to lead the @ripcityremix to victory over the Stars.

🔥 Smith: 25 PTS, 5 REB, 4 AST

🔥 Rupert: 24 PTS, 12 REB, 5 3PM pic.twitter.com/xFoZtsSasO

— NBA G League (@nbagleague) November 24, 2023

# Evan Fournier (New York Knicks)

Ça devient problématique. #FreeVavane

Knicks @ Wolves : DNP

Knicks vs Heat : DNP

Knicks vs Suns : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 2 points à 16,7% au tir au tir dont 0% du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Toujours pas de nouvelles de son tibia.

Hornets vs Celtics : DNP

Hornets vs Wizards : DNP

Hornets @ Magic : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : en attente de téléchargement

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Un presque ahighlight pour sa première en NBA, et en attendant Sidy fait ses gammes en G League.

Spurs vs Clippers : un alley-oop raté en 4 minutes

Spurs vs Clippers : DNP

Spurs @ Warriors : DNP

Spurs @ Nuggets : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : en attente de téléchargement

En G League :

Austin Spurs vs Oklahoma City Blue : 14 points à 6/14 au tir dont 2/5 du parking, 8 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 33 minutes

Austin Spurs vs Osceola Magic : 11 points à 5/7au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 21 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 10,5 points à 47,7% au tir dont 33,3% du parking et 70% aux lancers, 5,8 rebonds, 3,5 passes, 0,8 steal et 1,7 contre en 27 minutes

Sidy Cissoko was this close to scoring his first NBA points, but blew the alley-oop pic.twitter.com/VqBdC1GOGV

— Oh no he didn’t (@ohnohedidnt24) November 21, 2023

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Un match de G League cette semaine pour Malcolm Cazalon, plutôt tranquille la semaine non ?

Pistons vs Nuggets : DNP

Pistons @ Pacers : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise @ Iowa Wolves : 17 points à 6/9 au tir dont 4/7 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds et 5 passes en 32 minutes

Motor City Cruise @ Indiana Mad Ants : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 16,3 points à 52,5% au tir dont 44,4% du parking et 70% aux lancers, 4 rebonds, 3,5 passes et 1,8 steal et 0,3 contre en 30,6 minutes

# Maxime Carene (Texas Legends – G League)

Texas Legends @ Birmingham Squadron : 3 minutes de jeu, a vu la légende Dereon Seabron de ses propres yeux

Texas Legends vs Mexico City Capitanes : 2 points à 0/1 au tir et 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 14 minutes

Texas Legends vs Mexico City Capitanes : 2 points à 1/3 au tir, 6 rebonds, 1 passe, 1 steal et 4 contres en 24 minutes

Les stats de Maxime Carene cette saison en G League : 1,3 point à 42,9% au tir et 50% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,3 passe, 0,5 steal et 0,7 contre en 10,4 minutes

# Daryl Doualla (Capital City Go-Go – G League)

Capital City Go-Go @ Raptors 905 : 2 minutes de jeu, alleluia

Les stats de Dary Doualla cette saison en G League : ce serait lui faire offense de les détailler