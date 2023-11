Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 27 au dimanche 3 décembre 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Cette semaine on se met à l’heure californienne ! Du Kings, du Clippers, du Warriors et même un peu de Lakers ce soir, on part donc très à l’Ouest toute la semaine, avec la petite dose de Wemby qui va bien. Et en point d’orgue ? Le début du In-Season Tournament dimanche, alors envoyez le programme et bonne semaine – de NBA – à tous !

Dans la nuit du lundi 27 novembre

Sixers – Lakers à 1h (beIN 1)

Pistons – Wizards à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 28 novembre

Mavericks – Rockets à 2h30 (beIN 4)

Kings – Warriors à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 29 novembre

Raptors – Suns à 1h30 (beIN 4)

Kings – Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 30 novembre

Spurs – Hawks à 2h (beIN 1)

Thunder – Lakers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 1er novembre

Celtics – Sixers à 1h30 (beIN 1)

Pelicans – Spurs à 2h (beIN 2)

Dans la nuit du samedi 2 novembre

Clippers – Warriors à 22h (beIN 1)

Pistons – Cavaliers à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 3 novembre

début du In-Season Tournament