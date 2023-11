C’était un match particulier, forcément, lui qui joue pour la JL Bourg mais dont le contrat appartient à l’ASVEL. Avait-il envie de se montrer encore plus qu’à l’accoutumée ? Probablement. Et vous savez quoi ? Eh bien ça s’est vu, car hier soir Zaccharie Risacher a été très bon malgré la défaite de son équipe.

Les stats complètes d’un derby chaud bouillant c’est juste ici !

Il l’avait sans doute coché ce match, comme tout Bourg coche chaque année la date du derby face à l’ASVEL. Des ambiances toujours particulières, hostiles aux visiteurs – le match d’hier n’a pas dérogé à la règle – et pour Zaccharie Risacher quelques comptes à régler et l’envie de prouver face à son ancienne équipe qu’il est déjà un joueur qui compte.

Lancé dans le cinq majeur, c’est désormais une habitude, Zacch s’occupe du cas David Lighty, une légende du championnat. Même pas peur. Une contre-attaque conclue par un dunk puissant et une passe décisive plus tard c’est donc lui qui a mis la JL sur de bons rails. Ça sent le Zaccharie Game, assis courtside je me régale tout en digérant le panini hebdomadaire d’Ekinox.

Bienvenue dans ce derby ! https://t.co/qNOl9SZVeJ

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) November 26, 2023



La Risach’ enchaine ensuite avec un lay-up au-dessus des quatre mètres de Youssoupha Fall, deux points plus la faute, rien n’est jamais trop grand. Dernier titulaire à sortir, Zaccharie rentrera ensuite en milieu de deuxième quart, sur un temps faible de la JL, temps faible qu’il ne régulera pas puisqu’il ne verra pas le ballon pendant cinq minutes. Mais… c’était pour mieux jaillir en deuxième mi-temps.

Le mouv de Zaccharie Risacher 😍😍@JLBourgBasket x @LNBofficiel#SKWEEKLive #BetclicELITE pic.twitter.com/qHoIJR2OIO

— SKWEEK (@skweektv) November 26, 2023

Le troisième quart-temps ? Une dinguerie, sauce Zaccharie. La salle s’était réchauffée suite à l’exclusion de Joffrey Lauvergne ? Elle va exploser grâce aux exploits de sa jeune star. Une contre-attaque après une interception, un gros 3-points à 45 degrés, un rebond autoritaire et un autre tir à 3-points en première intention, le genre de tir qu’il ne prenait pas forcément en début de saison. La JL est à -6 et même à -3 grâce à un nouveau three de qui vous savez, Zacch a donc scoré 11 points durant ce troisième quart, le match est complètement relancé et je me suis déjà levé trois fois sur ses shoots.

Risacher c’est fort 🔥🥵@JLBourgBasket x @LNBofficiel#SKWEEKLive #BetclicELITE pic.twitter.com/ziTOLOY9pn

— SKWEEK (@skweektv) November 26, 2023



Lors du dernier quart, la différence entre une équipe de haut niveau et une autre de top niveau se fait ressentir. Noam Yaacov a été très très bon, les intérieurs de l’ASVEL ont largement dominé ceux de la JL et Charles Kahudi ou Edwin Jackson viendront terminer le travail. Pendant que Zaccharie Risacher peinera à trouver son rôle en fin de match, terminant toutefois ce derby avec une feuille de stats tout à fait honorable de 15 points à 6/7 au tir et 0/1 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 3 interceptions en 28 minutes.

Ce qu’on retient de cette soirée ? Peut-être bien que l’étincelle est venue d’un gamin de 18 ans, challengé physiquement mais qui recule de moins en moins devant les montagnes qui se dressent devant lui. Et très honnêtement, voir ça de près, à quelques mètres, c’est un sacré cadeau de la vie.