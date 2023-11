Faut-il du vice pour gagner ? || #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On parle de vice, de vice bien placé, de vice caché et de tournevis. Envoyez la GROSSE question de la semaine !

Qu’est-ce que le vice. Peut-on être vicieux de la “bonne” manière. Où est la frontière entre le vice et la triche ? Écran mobile ? Petit crocheton ? Coude qui traîne ? Qui sont les spécialistes ? Et est-ce que ça marche ?

On balaie toutes ces questions, en prenant un peu de hauteur, pour évaluer à quelle hauteur le vice est présent en NBA. Sujet vaste et matière à débattre, on adore ça pour débuter la semaine.

Allez, on envoie cette #GrosseQuestion troisième du nom, on en parle en commentaires et on fait la bise – de loin – à Draymond Green.