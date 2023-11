Une semaine d’absence minimum pour Kristaps Porzingis

Si les Celtics sont toujours en tête de la Conférence Est, ils doivent composer avec quelques bobos en moment. Kristaps Porzingis vient notamment de rejoindre l’infirmerie et sera absent une bonne semaine.

Boston devra faire sans son intérieur letton pendant quelques matchs.

Touché au mollet lors de la rencontre de vendredi à Orlando, Kristaps Porzingis n’a pas joué hier contre Atlanta et ne participera pas non plus aux prochaines échéances. En effet, comme l’indique le coach Joe Mazzulla via The Athletic, Porzi sera réévalué dans une semaine.

Joe Mazzulla said Kristaps Porziņģis is expected to have his calf reevaluated in about a week or so, but no specific timetable for a return at this point.

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) November 26, 2023

Porzingis s’était montré rassurant après le match à Orlando, disant que son pépin physique n’était pas bien sérieux. Néanmoins, suite à l’IRM passée ce week-end, KP va quand même rester sur la touche pour les prochains matchs contre Chicago (mardi) et surtout Philadelphie (vendredi). Les Celtics auront ensuite quelques jours de repos, eux qui retrouveront les terrains le mardi 12 décembre face à Cleveland. On peut imaginer un retour de Porzi à ce moment-là.

En attendant, Boston devra se débrouiller sans son pivot à 19 points – 7 rebonds (55% au tir) et comptera ainsi sur Al Horford à l’intérieur. Également parmi les blessés chez les C’s actuellement : Jrue Holiday, touché à la cheville et absent lors des deux derniers matchs. De quoi tester la profondeur d’effectif des Celtics, parfois pointée du doigt.

__________

Source texte : ESPN