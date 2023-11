Malgré les défaites qui s’enchaînent chez les Spurs, Victor Wembanyama continue de faire forte impression auprès de certains des plus grands joueurs NBA. Le dernier ? Nikola Jokic, qui a encensé le Français après le match de la nuit dernière.

En terminant avec 22 points, 11 rebonds, 6 interceptions et 4 contres en 25 minutes à Denver, Victor Wembanyama a lâché une ligne de stats inédite pour un rookie en NBA. Et par la même occasion, il a impressionné Nikola Jokic.

Le double MVP, globalement considéré comme le meilleur joueur NBA à l’heure actuelle, a en effet eu des mots forts envers Wemby (via The Denver Post).

“Il a 19 ans. Il n’a pas peur de se fatiguer. Il joue dur. Il ne prend rien pour acquis. Il fait des erreurs mais c’est normal. Je pense que l’attention médiatique autour de lui ne l’aide pas, mais il va s’y habituer. Il va changer le jeu, à 100%. Et il est déjà en train de le faire. Donc asseyez-vous et profitez du spectacle.”

Venant d’un mec du calibre de Nikola Jokic, ça pèse lourd !

Ce qui impressionne le plus le Serbe chez Wemby, en plus du profil absolument unique qu’il possède, c’est sa polyvalence défensive. Victor peut évidemment protéger le cercle du haut de ses 2m24, mais représente également une énorme force de dissuasion dans le périmètre.

“Je n’ai pas adapté mon jeu face à lui, et c’est pour ça que je me suis fait contrer à deux reprises” a déclaré Jokic. “Le gars est partout en défense. Il peut défendre sur les postes 1 à 5. Et je pense que c’est une bonne chose pour lui, le fait de prendre connaissance de tous les spots sur le terrain. C’est bon pour son expérience.”

Au milieu des défaites qui continuent de s’accumuler, on imagine que ce genre de propos ont de quoi remonter un peu le moral de Victor Wembanyama…

Sources texte : @Shapalicious / The Denver Post

