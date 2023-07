Il était attendu, après un premier match timide pour ne pas dire décevant. Il était attendu, et il a répondu présent. Victor Wembanyama devrait être préservé pour la suite et la fin de cette Summer League, mais on a vu ce qu’on était venu voir.

Une trentaine de minutes vendredi pour observer, prendre, déjà, quelques pains. Une trentaine de minutes vendredi face aux Hornets, un poster d’arrivée offert par Kai Jones, quelques critiques car c’est le jeu, mais après ce deuxième match il risque d’y en avoir beaucoup moins, des critiques.

Dans un match face à des Blazers malheureusement privés de Scoot Henderson, Victor Wembanyama a posé son empreinte, une empreinte de n°1 de la Draft, empreinte semblable à celle du crack qu’il est censé devenir. Un début de match en détente, et à partir du deuxième quart la machine s’est mise en route et la NBA s’est mise à trembler.

Des contres jusqu’à la ligne des 3-points, des tirs à 3-points que, lui, réussit d’ailleurs, puis cette domination sous le cercle, sur les rebonds de ses propres tirs ou en transition, car Victor est immense mais Victor court.

27 points à 9/14 au tir dont 2/4 du parking, 7/12 aux lancers, 12 rebonds, 1 steal et 3 contres en 27 minutes

En deuxième mi-temps Wemby se parera d’un Hansaplast du plus bel effet sur la joue, résultante d’une joute virile avec Ibou Badji, il sera même à deux doigts de faire gagner les Spurs sur un énorme three mais, malheureusement pour SA, un dénommé Michael Devoe jouera les héros du soir en envoyant 29 pions sortis de nulle part, sortis de G League.

Ce qu’il faut retenir, en gros, de ce match ? C’est que, comme prévu, quand Victor Wembanyama est bien dans ses pompes pas grand monde n’est capable de le freiner sur un parquet de basket. En Betclic Elite, en Summer League, et bientôt en NBA. Deal.

